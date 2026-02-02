Невыносимая боль Маска

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сыграл ключевую роль в обнародовании материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и сознательно был готов к негативным последствиям для себя.

По словам Маска, он добивался полного раскрытия документов, понимая, что это может привести к обвинениям и попыткам дискредитации.

«Я знал, что меня будут безжалостно очернять несмотря на то, что я никогда не посещал его вечеринки, не летал на его (Эпштейна) самолете и не был на его острове. Тем не менее невыносимая боль от ложных обвинений стоила того», — написал Маск.

Он также заявил, что осознавал сопротивление со стороны СМИ и политических оппонентов. По его словам, сильные обязаны защищать тех, кто не может постоять за себя. «Сильный должен защищать тех, кто не может защитить себя сам, особенно уязвимых детей», — отметил предприниматель.

30 января Министерство юстиции США опубликовало около трех миллионов документов по делу Эпштейна. Среди материалов фигурирует переписка Маска с финансистом. Сам предприниматель ранее отрицал какую-либо связь с Эпштейном.