Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Невыносимая боль Маска

11:45 1176

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сыграл ключевую роль в обнародовании материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и сознательно был готов к негативным последствиям для себя.

По словам Маска, он добивался полного раскрытия документов, понимая, что это может привести к обвинениям и попыткам дискредитации.

«Я знал, что меня будут безжалостно очернять несмотря на то, что я никогда не посещал его вечеринки, не летал на его (Эпштейна) самолете и не был на его острове. Тем не менее невыносимая боль от ложных обвинений стоила того», — написал Маск.

Он также заявил, что осознавал сопротивление со стороны СМИ и политических оппонентов. По его словам, сильные обязаны защищать тех, кто не может постоять за себя. «Сильный должен защищать тех, кто не может защитить себя сам, особенно уязвимых детей», — отметил предприниматель.

30 января Министерство юстиции США опубликовало около трех миллионов документов по делу Эпштейна. Среди материалов фигурирует переписка Маска с финансистом. Сам предприниматель ранее отрицал какую-либо связь с Эпштейном.

Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 2406
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6264
Иранские военные: К войне готовы
Иранские военные: К войне готовы
13:03 122
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 1762
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 404
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 449
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев заявил депутат
12:16 996
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
11:35 1203
Путин готов сеять хаос в Европе
Путин готов сеять хаос в Европе Считает глава МИД Эстонии
11:32 1096
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 5354
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4340

