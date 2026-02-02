Мехрибан Рагимли будут судить

Завершено предварительное следствие по делу Мехрибан Рагимли, которой предъявлены обвинения в рамках «дела НПО». Рагимли являлась советником американского «Германского фонда Маршалла» по Азербайджану.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело передано в производство судье Намику Керимову, подготовительное судебное заседание назначено на 11 февраля.

Мехрибан Рагимли была привлечена к следствию в марте прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по так называемому «делу НПО». На период расследования в отношении нее была избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор.

Следствие по «делу НПО» ведется Следственным управлением Генеральной прокуратуры Азербайджана. Уголовное дело возбуждено по ряду статей Уголовного кодекса, включая статьи 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и другие. В рамках расследования изучается деятельность ряда неправительственных организаций, их руководителей, а также филиалов и представительств иностранных НПО, работающих в Азербайджане.