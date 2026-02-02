USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Мехрибан Рагимли будут судить

Инара Рафикгызы
11:45 985

Завершено предварительное следствие по делу Мехрибан Рагимли, которой предъявлены обвинения в рамках «дела НПО». Рагимли являлась советником американского «Германского фонда Маршалла» по Азербайджану.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело передано в производство судье Намику Керимову, подготовительное судебное заседание назначено на 11 февраля.

Мехрибан Рагимли была привлечена к следствию в марте прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по так называемому «делу НПО». На период расследования в отношении нее была избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор.

Следствие по «делу НПО» ведется Следственным управлением Генеральной прокуратуры Азербайджана. Уголовное дело возбуждено по ряду статей Уголовного кодекса, включая статьи 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и другие. В рамках расследования изучается деятельность ряда неправительственных организаций, их руководителей, а также филиалов и представительств иностранных НПО, работающих в Азербайджане.

10:28 2401
1 февраля 2026, 19:16 6263
13:03 113
12:25 1759
12:47 401
12:43 444
12:16 986
11:35 1201
11:32 1093
02:40 5351
1 февраля 2026, 17:25 4340

