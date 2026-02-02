USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Кыргызам запретят менять пол

11:52 491

В Кыргызстане планируют законодательно запретить смену пола в документах и проведение соответствующих операций, законопроект под авторством депутата Марлена Маматалиева опубликован на сайте парламента республики в разделе общественного обсуждения.

«Проект Закона… разработан в целях защиты института семьи и демографической безопасности, сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей Кыргызской Республики», – говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Документ указывает на существующий правовой пробел в законодательстве страны, который позволяет менять запись о поле в актах гражданского состояния, а следовательно, и в паспортах граждан на основании медицинских справок.

«Данная практика не только не имеет исторических и культурных корней в кыргызском обществе, но и несет в себе системные риски для демографической политики, общественной нравственности, национальной безопасности и устойчивого развития государства», – подчеркивается в справке-обосновании.

Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 2409
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6264
Иранские военные: К войне готовы
13:03 126
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 1763
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 406
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 453
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев заявил депутат
12:16 1002
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
11:35 1204
Путин готов сеять хаос в Европе Считает глава МИД Эстонии
11:32 1098
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 5354
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4340

