Кыргызам запретят менять пол

В Кыргызстане планируют законодательно запретить смену пола в документах и проведение соответствующих операций, законопроект под авторством депутата Марлена Маматалиева опубликован на сайте парламента республики в разделе общественного обсуждения.

«Проект Закона… разработан в целях защиты института семьи и демографической безопасности, сохранения национально-культурной идентичности и традиционных ценностей Кыргызской Республики», – говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Документ указывает на существующий правовой пробел в законодательстве страны, который позволяет менять запись о поле в актах гражданского состояния, а следовательно, и в паспортах граждан на основании медицинских справок.

«Данная практика не только не имеет исторических и культурных корней в кыргызском обществе, но и несет в себе системные риски для демографической политики, общественной нравственности, национальной безопасности и устойчивого развития государства», – подчеркивается в справке-обосновании.