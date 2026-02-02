Новая «тактика» России: удары по гражданским поездам

Россия совершила атаку беспилотниками на тепловоз «Укрзализныци» («Украинская железная дорога – ред.) на станции Запорожье. Локомотивная бригада находилась в укрытии и не пострадала. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в Telegram.

«Сегодня (2 февраля) утром Россия совершила очередную атаку на объекты «Укрзализныци». В Запорожье Россия направила БПЛА на тепловоз, который находился на станции. Локомотивная бригада на момент удара находилась в укрытии – люди не пострадали», – сообщили в Минразвития.

В министерстве отметили, что железная дорога выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных и жизненно необходимых для экономики грузов. «Осознавая это, Россия целенаправленно наносит удары по железной дороге», - указали в Минразвития.

«Укрзализныця», как отмечается, «оперативно ликвидирует последствия обстрелов и с учетом сложной ситуации безопасности продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения, перевозки пассажиров и важных для экономики и гуманитарных нужд грузов».

«Такие удары являются частью системной стратегии давления России на украинскую гражданскую логистику и жизнеобеспечение государства», - подчеркнули в Минразвития.

27 января в Барвенковской общине Харьковской области Украины войска России атаковали пассажирский поезд Барвенково-Львов-Чоп. В результате удара загорелся вагон и локомотив. Харьковская областная прокуратура сообщала, что на месте российского удара по пассажирскому поезду в Харьковской области были обнаружены фрагменты по меньшей мере пяти тел.