Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Новая «тактика» России: удары по гражданским поездам

12:05 560

Россия совершила атаку беспилотниками на тепловоз «Укрзализныци» («Украинская железная дорога – ред.) на станции Запорожье. Локомотивная бригада находилась в укрытии и не пострадала. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в Telegram.

«Сегодня (2 февраля) утром Россия совершила очередную атаку на объекты «Укрзализныци». В Запорожье Россия направила БПЛА на тепловоз, который находился на станции. Локомотивная бригада на момент удара находилась в укрытии – люди не пострадали», – сообщили в Минразвития.

В министерстве отметили, что железная дорога выполняет критически важную функцию по перевозке пассажиров, гуманитарных и жизненно необходимых для экономики грузов. «Осознавая это, Россия целенаправленно наносит удары по железной дороге», - указали в Минразвития.

«Укрзализныця», как отмечается, «оперативно ликвидирует последствия обстрелов и с учетом сложной ситуации безопасности продолжает обеспечивать стабильную работу железнодорожного сообщения, перевозки пассажиров и важных для экономики и гуманитарных нужд грузов».

«Такие удары являются частью системной стратегии давления России на украинскую гражданскую логистику и жизнеобеспечение государства», - подчеркнули в Минразвития.

27 января в Барвенковской общине Харьковской области Украины войска России атаковали пассажирский поезд Барвенково-Львов-Чоп. В результате удара загорелся вагон и локомотив. Харьковская областная прокуратура сообщала, что на месте российского удара по пассажирскому поезду в Харьковской области были обнаружены фрагменты по меньшей мере пяти тел.

Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 2400
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6262
Иранские военные: К войне готовы
Иранские военные: К войне готовы
13:03 108
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 1758
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 398
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 440
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев заявил депутат
12:16 982
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
11:35 1199
Путин готов сеять хаос в Европе
Путин готов сеять хаос в Европе Считает глава МИД Эстонии
11:32 1092
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 5351
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4339

