В Азербайджан может хлынуть поток беженцев

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа выступил в парламенте с заявлением по ситуации в Иране. Он отметил, что в связи с процессами, происходящими в Иране, у соответствующих государственных органов и специальных служб Азербайджанской Республики имеется достаточная информация, и в этом направлении, безусловно, осуществляется необходимая деятельность.

«Здесь есть один очень важный вопрос: как мы готовим общество к этим возможным процессам? Сегодня весь мир старается подготовиться к возможным событиям в Иране.

Начиная с Турции и заканчивая другими региональными и глобальными акторами, все адаптируют информационную среду, СМИ и общество к возможным сценариям.

В Азербайджане также необходимо постепенно приучать общественность к возможным прогнозам, в частности, через соответствующие государственные органы открыто разъяснять, как обществу следует действовать в вопросах, связанных с возможным потоком беженцев и гуманитарными рисками.

Поскольку речь идет о весьма серьезных процессах, нельзя исключать вероятность того, что происходящее в Иране создаст риски для национальной безопасности Азербайджана», - заявил депутат.