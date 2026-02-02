USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

В Азербайджан может хлынуть поток беженцев

заявил депутат
12:16 1012

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа выступил в парламенте с заявлением по ситуации в Иране. Он отметил, что в связи с процессами, происходящими в Иране, у соответствующих государственных органов и специальных служб Азербайджанской Республики имеется достаточная информация, и в этом направлении, безусловно, осуществляется необходимая деятельность.

«Здесь есть один очень важный вопрос: как мы готовим общество к этим возможным процессам? Сегодня весь мир старается подготовиться к возможным событиям в Иране.

Начиная с Турции и заканчивая другими региональными и глобальными акторами, все адаптируют информационную среду, СМИ и общество к возможным сценариям.

В Азербайджане также необходимо постепенно приучать общественность к возможным прогнозам, в частности, через соответствующие государственные органы открыто разъяснять, как обществу следует действовать в вопросах, связанных с возможным потоком беженцев и гуманитарными рисками.

Поскольку речь идет о весьма серьезных процессах, нельзя исключать вероятность того, что происходящее в Иране создаст риски для национальной безопасности Азербайджана», - заявил депутат.

Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 2411
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6266
Иранские военные: К войне готовы
Иранские военные: К войне готовы
13:03 130
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 1767
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 411
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 459
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев заявил депутат
12:16 1013
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
11:35 1205
Путин готов сеять хаос в Европе
Путин готов сеять хаос в Европе Считает глава МИД Эстонии
11:32 1099
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 5354
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4341

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 2411
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6266
Иранские военные: К войне готовы
Иранские военные: К войне готовы
13:03 130
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 1767
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 411
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 459
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев заявил депутат
12:16 1013
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
11:35 1205
Путин готов сеять хаос в Европе
Путин готов сеять хаос в Европе Считает глава МИД Эстонии
11:32 1099
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 5354
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля
Удары по Газе. Взаимные обвинения Турции и Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
1 февраля 2026, 17:25 4341
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться