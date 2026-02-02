Детский сколиоз: как это лечится?

Многие родители замечают сколиоз (боковое искривление позвоночника) у детей и подростков только во время школьных осмотров или когда уже появляются выраженные внешние признаки. Однако при раннем выявлении и правильном медицинском вмешательстве можно предотвратить прогрессирование сколиоза. Рентгенолог Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Чимназ Шейхова расскажет о причинах, типах, степени, диагностике и методах лечения.
– Для начала объясните: что такое сколиоз?
– Позвоночный столб составляет центральную часть скелета человека и состоит из анатомических структур, называемых позвонками. Позвоночник делится на пять отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12 позвонков), поясничный (5 позвонков), крестцовый (5 позвонков) и копчиковый (4 позвонка). При взгляде спереди ось позвоночника прямая, то есть позвоночник выглядит как прямая линия. Боковое искривление позвоночника считается заболеванием и называется сколиозом.
При взгляде сбоку в позвоночнике есть изгибы. Это физиологические изгибы: спереди — лордоз, сзади — кифоз. Существуют два естественных физиологических лордоза (шейный и поясничный) и один естественный физиологический кифоз (грудной). Если в этих естественных изгибах происходят изменения, это тоже считается заболеванием и называется гиперкифозом или гиперлордозом.
– Каковы причины возникновения сколиоза?
– Примерно в 80% случаев причина сколиоза неизвестна, то есть он считается идиопатическим. Идиопатический сколиоз делится на три группы: детский, юношеский и взрослый. Остальные 20% имеют этиологическую причину и делятся на несколько групп:
– врожденные пороки развития (например, гемивертебры: отсутствие половины тела позвонка, агенезия позвонков, блок-позвонки — сращение двух или более позвонков и др.);
– приобретенные сколиозы: после опухолевых заболеваний, их лечения или травм.
– Какие типы сколиоза существуют?
– Наиболее часто встречаются сколиозы С-образной и S-образной формы. Названия происходят от внешнего сходства с этими буквами. С-образные сколиозы делятся на две группы по направлению искривления: вправо (декстросколиоз) и влево (левосколиоз).
Иногда искривления бывают более чем в двух направлениях — такие случаи называют смешанным типом сколиоза.
– Какие степени сколиоза существуют?
– Степень бокового искривления позвоночника измеряется и делится на 4 степени:
I степень: угол Кобба до 10° — начальная стадия, встречается чаще всего.
II степень: угол Кобба от 10° до 25°.
III степень: угол Кобба от 25° до 50°.
IV степень: угол Кобба более 50°.
Такое разделение на степени помогает врачам точно определить тяжесть сколиоза и выбрать подходящий метод лечения. Кроме степени важно учитывать возраст пациента. Например, сколиоз I степени у детей считается значимым и требует лечения, потому что скелет еще не сформирован полностью, а в подростковом возрасте из-за быстрого роста высока вероятность прогрессирования.
– Как выявляется сколиоз?
– Особенно сколиоз I степени (начальная стадия) часто обнаруживается случайно — во время осмотров у педиатра в поликлинике или при рентгене по другому поводу. При I степени обычно нет никаких жалоб, поэтому сколиоз нередко выявляют уже на более поздних и тяжелых стадиях. При более тяжелых степенях искривление может заметить сам пациент, его родственники или родители: нарушение осанки, боль и другие симптомы.
– Как правильно проводить рентгенологическое обследование при сколиозе?
– Рентген при сколиозе должен проводиться только по направлению врача. Даже при подозрении на сколиоз у ребенка родители сначала должны обратиться к педиатру. Если педиатр тоже заподозрит сколиоз, он выдаст направление на рентген. Только после этого можно делать снимок. Такой подход позволяет избежать ненужного облучения детей и пациентов всех возрастов.
– Если сколиоз подтвержден, через какое время можно делать контрольные рентген-снимки?
– Очень часто решение о контрольном рентгене принимают сами пациенты или их родители. Это недопустимо. Необходимо четко понимать: контрольные снимки нужны лечащему врачу для оценки динамики лечения и проводятся только в назначенное им время.
– Какова роль КТ и МРТ в обследовании сколиоза?
– Выявление сколиоза и определение степени тяжести проводится с помощью рентгена. Главное преимущество рентгена — снимок делается в положении стоя, что отражает естественное физиологическое положение тела. Однако при врожденных пороках позвонков незаменим КТ (особенно с 3D-реконструкцией — помогает хирургу точно спланировать операцию). МРТ незаменима при подозрении на пороки спинного мозга, а также для уточнения метода хирургического лечения.
– Как лечится сколиоз?
– Сначала определяется степень сколиоза по рентгену (угол Кобба). У маленьких детей важно, чтобы снимок делался правильно: пациент должен максимально выпрямить осанку, чтобы не было ложного увеличения степени. Рентген обычно проводится в положении стоя. Иногда (по решению врача или если стоять невозможно) — лежа, но это обязательно указывается в заключении.
Выбор метода лечения зависит от степени: I степень (особенно у детей и подростков): консервативное лечение — физиотерапия, ЛФК (лечебная физкультура) и др. Главная цель — предотвратить прогрессирование, так как в период роста риск ухудшения высок. II и III степени: более серьезные — добавляются корсеты и другие методы. IV степень: чаще всего радикальное лечение — хирургическое (у пациентов 18+ лет обычно выполняют транспедикулярную фиксацию и др.).
– Что посоветуете читателям в заключение?
– Родителям рекомендую внимательно относиться к своим детям и при малейшем подозрении на сколиоз сразу обращаться к врачу. Как и любое заболевание, сколиоз чем раньше выявлен, тем успешнее лечится. Также советую пациентам и их близким запастись терпением: лечение сколиоза требует относительно длительного времени. Сколиоз — это излечимое заболевание. При своевременном, правильном и терпеливом лечении можно добиться очень хороших результатов.