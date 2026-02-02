Детский сколиоз: как это лечится?

Многие родители замечают сколиоз (боковое искривление позвоночника) у детей и подростков только во время школьных осмотров или когда уже появляются выраженные внешние признаки. Однако при раннем выявлении и правильном медицинском вмешательстве можно предотвратить прогрессирование сколиоза. Рентгенолог Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Чимназ Шейхова расскажет о причинах, типах, степени, диагностике и методах лечения.

– Для начала объясните: что такое сколиоз? – Позвоночный столб составляет центральную часть скелета человека и состоит из анатомических структур, называемых позвонками. Позвоночник делится на пять отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12 позвонков), поясничный (5 позвонков), крестцовый (5 позвонков) и копчиковый (4 позвонка). При взгляде спереди ось позвоночника прямая, то есть позвоночник выглядит как прямая линия. Боковое искривление позвоночника считается заболеванием и называется сколиозом. При взгляде сбоку в позвоночнике есть изгибы. Это физиологические изгибы: спереди — лордоз, сзади — кифоз. Существуют два естественных физиологических лордоза (шейный и поясничный) и один естественный физиологический кифоз (грудной). Если в этих естественных изгибах происходят изменения, это тоже считается заболеванием и называется гиперкифозом или гиперлордозом. – Каковы причины возникновения сколиоза? – Примерно в 80% случаев причина сколиоза неизвестна, то есть он считается идиопатическим. Идиопатический сколиоз делится на три группы: детский, юношеский и взрослый. Остальные 20% имеют этиологическую причину и делятся на несколько групп: – врожденные пороки развития (например, гемивертебры: отсутствие половины тела позвонка, агенезия позвонков, блок-позвонки — сращение двух или более позвонков и др.); – приобретенные сколиозы: после опухолевых заболеваний, их лечения или травм. – Какие типы сколиоза существуют? – Наиболее часто встречаются сколиозы С-образной и S-образной формы. Названия происходят от внешнего сходства с этими буквами. С-образные сколиозы делятся на две группы по направлению искривления: вправо (декстросколиоз) и влево (левосколиоз). Иногда искривления бывают более чем в двух направлениях — такие случаи называют смешанным типом сколиоза.