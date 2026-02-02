USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Атака украинских беспилотников под Белгородом: есть жертвы

12:34 402

В городе Старом Осколе Белгородской области России два мирных жителя погибли в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», - говорится в посте Гладкова.

Еще одной жертвой ночной атаки стал мужчина, оказавшийся в тяжелом состоянии после удара дрона по автомобилю в селе Головчино в Грайворонском округе. Пострадавший скончался в реанимации, написал губернатор в соцсети. Другие пассажиры того же автомобиля - мужчина и две женщины – госпитализированы.

«Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое, а двух женщин - как средней степени тяжести. Автомобиль уничтожен огнем», - написал Гладков.

В селе Червона Дибровка при ударе FPV-дрона по грузовому автомобилю был ранен водитель, сообщает также губернатор.

По данным Гладкова, за прошедшие сутки Белгород подвергся ракетному обстрелу и атакам двух беспилотников, которые сбиты системой ПВО. При этом пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Повреждены два транспортных средства, добавил чиновник.

В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 339
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 2412
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6266
Иранские военные: К войне готовы
Иранские военные: К войне готовы
13:03 133
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 1770
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 413
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 460
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев заявил депутат
12:16 1017
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
11:35 1207
Путин готов сеять хаос в Европе
Путин готов сеять хаос в Европе Считает глава МИД Эстонии
11:32 1101
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 5356

