Атака украинских беспилотников под Белгородом: есть жертвы

В городе Старом Осколе Белгородской области России два мирных жителя погибли в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», - говорится в посте Гладкова.

Еще одной жертвой ночной атаки стал мужчина, оказавшийся в тяжелом состоянии после удара дрона по автомобилю в селе Головчино в Грайворонском округе. Пострадавший скончался в реанимации, написал губернатор в соцсети. Другие пассажиры того же автомобиля - мужчина и две женщины – госпитализированы.

«Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое, а двух женщин - как средней степени тяжести. Автомобиль уничтожен огнем», - написал Гладков.

В селе Червона Дибровка при ударе FPV-дрона по грузовому автомобилю был ранен водитель, сообщает также губернатор.

По данным Гладкова, за прошедшие сутки Белгород подвергся ракетному обстрелу и атакам двух беспилотников, которые сбиты системой ПВО. При этом пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Повреждены два транспортных средства, добавил чиновник.