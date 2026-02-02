Нахчывану меняют Конституцию

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса во втором чтении был рассмотрен и принят проект Конституционного закона Азербайджанской Республики «Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики».

Законопроект предусматривает включение в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики двух новых статей — 3-1 и 28-1, исключение статьи 5, а также внесение изменений в ряд статей и в преамбулу.

Из преамбулы исключены упоминания Московского договора от 16 марта 1921 года и Карсского договора от 13 октября 1921 года, которые ранее указывались как международно-правовая основа автономии Нахчывана.

В новой редакции преамбулы закрепляется положение о том, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Также указывается, что основой Конституции Нахчыванской Автономной Республики являются:

Декларация от 30 августа 1991 года «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики»,

Конституционный акт от 18 октября 1991 года «О государственной независимости Азербайджанской Республики»,

Конституция Азербайджанской Республики, принятая 12 ноября 1995 года на всенародном референдуме.

Положение о неотъемлемой составной части Азербайджанской Республики, закрепленное в части III статьи 134 Конституции Азербайджанской Республики, также отражается в преамбуле Конституции Нахчыванской Автономной Республики.

Новая статья 3-1 предусматривает создание Полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике. Данный орган является органом исполнительной власти и выполняет задачи, определяемые президентом Азербайджана. Полномочный представитель назначается и освобождается от должности президентом и непосредственно ему подчиняется.

Новая статья 28-1 устанавливает основания для роспуска Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики президентом Азербайджана — по требованию 31 депутата либо в случае невозможности исполнения Верховным Меджлисом своих полномочий по причинам, которые не могут быть устранены.

Законопроект был принят во втором голосовании.

Отметим, что законы о внесении изменений в Конституцию рассматриваются в Милли Меджлисе в двух чтениях, при этом второе голосование проводится через шесть месяцев после первого. После второго голосования закон направляется президенту Азербайджана для подписания и вступает в силу после подписания.