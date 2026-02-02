Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов

Азербайджан может подписать мирный договор с Арменией до проведения парламентских выборов в этой стране, то есть до июня этого года, заявил депутат Милли Меджлиса Гудрет Гасангулиев.

По словам депутата, это возможно в том случае, если Армения возьмет на себя обязательство закрепить в новой Конституции отсутствие территориальных претензий к Азербайджану. «Согласно нашему законодательству, война между Арменией и Азербайджаном признана Отечественной войной. Поэтому в соответствии с Конституцией для подписания мирного соглашения необходимо согласие Милли Меджлиса. В августе прошлого года мирный договор был парафирован. Соглашение нуждается в обсуждении в парламенте. Предлагаю включить этот вопрос в план работы весенней сессии», — отметил он.

Депутат напомнил, что в настоящее время идущие в Армению грузы перевозятся через территорию Азербайджана.

«Азербайджан продает Армении топливо. Если грузы доставляются в Армению через Азербайджан, считаю, что и грузы Азербайджана могут перевозиться через территорию Армении. Мы можем восстановить железнодорожное сообщение с Арменией, в том числе линию Садарак — Ереван. В настоящее время также обсуждается вопрос открытия автомобильных дорог между Турцией и Арменией до марта.

Для ускоренного развития Нахчывана необходимо обеспечить перевозку грузов в Нахчыван по железной дороге, и мы должны осуществлять такие перевозки через территорию Армении. Считаю, что правительство должно предпринять определенные шаги в этом направлении», — подчеркнул Гасангулиев.