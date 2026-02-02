Как священная ткань из Мекки попала к Эпштейну

Недавно опубликованные документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, содержат переписку об отправке Эпштейну в США священной ткани, покрывающей Каабу в Мекке. Об этом сообщает The Middle East Eye.

Переписка, датированная февралем-мартом 2017 года, показывает, как эмиратская бизнесвумен Азиза Аль-Ахмади сотрудничала с неким Абдуллой Аль-Маари для организации отправки трех фрагментов кисвы – черной ткани с золотой вышивкой, покрывающей Каабу в центре главной мечети ислама в Саудовской Аравии.

Кисва имеет глубокое религиозное значение для мусульман по всему миру. Каждый год ткань снимают и вновь покрывают Каабу новым одеянием, а фрагменты предыдущей кисвы считаются бесценными артефактами.

Электронная переписка показывает, что кисва была отправлена воздушным рейсом из Саудовской Аравии во Флориду. В сообщениях описываются три отдельных фрагмента: один из внутренней части Каабы, еще один кусок с внешнего покрывала и третий, изготовленный из тех же материалов, но не использовавшийся. Неиспользованный фрагмент был классифицирован в документах как «произведение искусства».

Посылка прибыла в дом Эпштейна в марте 2017 года, уже после того как он отбывал срок в тюрьме за растление несовершеннолетних.

В одном из писем Аль-Ахмади подчеркнула религиозное значение ткани, обращаясь к Эпштейну напрямую: «Черного фрагмента (кисвы) коснулись как минимум 10 миллионов мусульман различных конфессий – суннитов, шиитов и других».

«Они обходят Каабу семь раз, затем каждый стремится дотронуться до ткани, принося с собой свои молитвы, желания, слезы и надежды. Надеясь, что все их молитвы будут услышаны», – добавила она.

В переписке не объясняется, как Аль-Ахмади познакомилась с Эпштейном и почему эти фрагменты были отправлены именно ему. Письма также не показывают, посещала ли Аль-Ахмади остров Эпштейна или понимала весь масштаб происходящего там.