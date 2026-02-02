В парламенте поднят вопрос массовых сокращений

В последнее время в ряде государственных и негосударственных учреждений, в том числе в метрополитене, сферах каспийского морского транспорта и коммунальных услуг, проведены массовые сокращения. Об этом заявил на сегодняшнем заседании парламента депутат Фазиль Мустафа.

По его словам, можно понять, что эти шаги предпринимаются с целью снижения нагрузки на бюджет: «Однако в результате сотни людей остаются без работы. Этим людям либо должны быть предложены альтернативные рабочие места, либо должны быть задействованы механизмы социальной защиты. К сожалению, иногда утверждения о перенаправлении уволенных лиц в другие структуры на практике не находят подтверждения — при обращении люди сталкиваются с отсутствием таких рабочих мест. Бесконтрольное возложение подобной социальной нагрузки на общество в долгосрочной перспективе может создать серьезные угрозы и сформировать дополнительные риски для государства. Считаю необходимым комплексное и оперативное рассмотрение этого вопроса».