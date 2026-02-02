Социальные пособия в Азербайджане будут выплачиваться по новым правилам

«Положение о расчете и выплате платежей по обязательному государственному социальному страхованию и пособий, выплачиваемых застрахованным лицам, временно утратившим трудоспособность, за счет средств страхователя» утверждено в новой редакции.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Назначение, расчет и выплата платежей по обязательному государственному социальному страхованию и пособий, выплачиваемых застрахованным лицам, временно утратившим трудоспособность, за счет средств страхователя в связи со страховым случаем, произошедшим до даты вступления в силу настоящего постановления и (или) продолжающимся после этой даты, будут осуществляться в соответствии с нормами, действующими на эту дату.

При этом не допускается приостановление или перерасчет платежей по обязательному государственному социальному страхованию (за исключением пособия по уходу за ребенком до 3 лет), назначенных до даты вступления в силу настоящего постановления и продолжающих выплачиваться, в связи с его вступлением в силу.