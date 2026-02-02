USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Социальные пособия в Азербайджане будут выплачиваться по новым правилам

12:58 188

«Положение о расчете и выплате платежей по обязательному государственному социальному страхованию и пособий, выплачиваемых застрахованным лицам, временно утратившим трудоспособность, за счет средств страхователя» утверждено в новой редакции.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Назначение, расчет и выплата платежей по обязательному государственному социальному страхованию и пособий, выплачиваемых застрахованным лицам, временно утратившим трудоспособность, за счет средств страхователя в связи со страховым случаем, произошедшим до даты вступления в силу настоящего постановления и (или) продолжающимся после этой даты, будут осуществляться в соответствии с нормами, действующими на эту дату.

При этом не допускается приостановление или перерасчет платежей по обязательному государственному социальному страхованию (за исключением пособия по уходу за ребенком до 3 лет), назначенных до даты вступления в силу настоящего постановления и продолжающих выплачиваться, в связи с его вступлением в силу.

В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 346
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 2416
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6267
Иранские военные: К войне готовы
Иранские военные: К войне готовы
13:03 141
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 1775
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 417
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 465
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев заявил депутат
12:16 1026
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
11:35 1208
Путин готов сеять хаос в Европе
Путин готов сеять хаос в Европе Считает глава МИД Эстонии
11:32 1104
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи что происходит?
02:40 5358

