В Азербайджане чаще всего травятся уксусной кислотой и лекарствами

В токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в январе 2026 года поступили 85 пациентов с диагнозом отравление. Об этом сообщили в медцентре.

После лечения в стационаре 81 пациент был выписан домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В медцентре отметили, что 27 пациентов были госпитализированы по причине отравления лекарственными препаратами, 2 человека поступили с отравлением крысиным ядом (родентицид), 29 – уксусной кислотой, 1 человек – с отравлением химическим раствором, 2 человека – с острой аллергической реакцией, 2 человека – с алкогольным отравлением, 21 человек – отравлением от угарного газа, 1 человек - от ингаляционного отравления.

Спасти жизни четверых человек (3 мужчин, 1 женщины) не удалось. Основными причинами их смерти стало токсическое состояние, возникшее в результате отравления угарным газом и уксусной кислотой.