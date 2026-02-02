Иранские военные: К войне готовы

По словам Резаи, командир заявил депутатам, что Иран обладает высоким уровнем разведывательного контроля над «своими противниками» и отслеживает все их перемещения, добавив, что на случай любого возможного противостояния подготовлены оперативные планы.

Эбрахим Резаи, представитель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике, сообщил, что высокопоставленный командир (имя не указывается) проинформировал членов комитета о региональных событиях, военных развертываниях и ситуации в сфере безопасности.

Командиры аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в понедельник заявили депутатам, что «военный штаб» Ирана находится в активном режиме, а силы готовы в любой момент вступить в конфликт и ответить на любой» враждебный акт», пишет Iran International.

В ходе брифинга прозвучало предупреждение, что если Соединенные Штаты «совершат глупость» и нанесут удар, то будут втянуты в более широкий региональный конфликт, который командир назвал «нашим наибольшим преимуществом», отметил Резаи.

Он добавил, что военные и экономические интересы США в регионе находятся в пределах оперативной досягаемости Ирана.

Резаи также сообщил, что командующие сослались на действия Ирана в ходе 12-дневной войны, утверждая, что Тегерану удалось преодолеть израильский противоракетный щит с уровнем успеха более 50 процентов.

В парламенте вновь подчеркнули, что любой враждебный акт встретит «решительный, сокрушительный ответ, вызывающий сожаление», в соответствии с приказами верховного лидера.

А член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Аладдин Боручерди заявил, что Иран не намерен вести переговоры о своей ядерной программе и ракетно-дронных возможностях, но при этом не закрывает двери для дипломатии при выполнении четко обозначенных условий.

По его словам, «мирные ядерные знания, как и ракетные и беспилотные возможности, являются красными линиями исламской республики и не подлежат обсуждению».

На фоне роста напряженности с Вашингтоном официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран сделал выводы из «недобросовестности» США за последнее десятилетие. По его словам, угрозы несовместимы с дипломатией, хотя Иран по-прежнему привержен переговорному пути ради защиты своих национальных интересов и региональной стабильности.

Багаи отметил, что в настоящее время иранская сторона изучает «структуру» возможных переговоров. Он добавил, что рассматриваются различные дипломатические форматы, направленные на снижение напряженности. Ключевым приоритетом для Ирана, по его словам, остается снятие санкций: ядерная тема, утверждает Тегеран, долгие годы использовалась как предлог для давления, и любые меры по укреплению доверия должны сопровождаться отменой «несправедливых» ограничений.

Багаи также отверг спекуляции вокруг военных учений, заявив, что в регулярных маневрах, включая ежегодные совместные военно-морские учения с Россией и Китаем, не произошло никаких изменений.

Иранские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Аббас Аракчи в последние дни провел телефонные разговоры с коллегами из Египта, Саудовской Аравии и Турции, обсуждая региональные и международные вопросы на фоне усиливающегося давления со стороны США. По данным близкого к КСИР агентства Tasnim, Аракчи активизировал контакты с региональными столицами, уделяя особое внимание предупреждениям Вашингтона в адрес Ирана.

Дипломатическая активность совпала с кратким визитом в Тегеран премьер-министра и министра иностранных дел Катара, которые в субботу встретились с Аракчи и высокопоставленным иранским чиновником по вопросам безопасности Али Лариджани.

Параллельно с дипломатическими заявлениями иранские власти усилили жесткую риторику в сфере безопасности. Глава судебной системы Голямхосейн Мохсени-Эджеи назвал недавние беспорядки в стране «крупной смутой», инспирированной внешними противниками, и пообещал жесткие меры в отношении лиц, обвиняемых в насилии. Он заявил, что в случае начала войны со стороны США конфликт примет региональный характер, повторив тезисы, ранее озвученные верховным лидером страны.

В то же время Эджеи признал нарастающее внутреннее давление и подчеркнул необходимость решать социально-экономические проблемы населения, предупреждая, что игнорирование даже базовых трудностей может сделать страну уязвимой в условиях более масштабных кризисов.