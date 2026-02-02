USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

В Азербайджане предложены новые требования к деятельности ЖСК

13:05

В Азербайджане предлагается ввести новые требования к деятельности жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). В частности, перед началом строительства для ЖСК может стать обязательным наличие банковской гарантии либо страхового обеспечения.

С таким предложением на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Рази Нуруллаев. По его словам, в случае незавершения строительства объект должен быть достроен именно за счет этих обеспечительных средств.

Депутат отметил, что действующее законодательство не обеспечивает полноценную защиту граждан. Из-за безответственности отдельных ЖСК, финансовой недисциплинированности и юридических проблем руководства тысячи семей оказались заложниками недостроенных зданий.

Рази Нуруллаев также предложил направлять средства, уплачиваемые гражданами, не напрямую ЖСК, а на контролируемые депозитные счета. Использование этих средств, по его мнению, должно осуществляться поэтапно — строго в соответствии с фактическими стадиями строительства.

Кроме того, депутат считает необходимым усилить персональную ответственность руководства ЖСК. В случаях мошенничества или нецелевого использования средств ответственность должна нести не только компания, но и ее руководство. В отношении таких компаний и должностных лиц могут применяться долгосрочные запреты на строительную деятельность либо более жесткие санкции.

Среди других предложений — усиление государственного контроля, формирование и публикация черного списка проблемных ЖСК, а также создание оперативных правовых механизмов для защиты пострадавших граждан.

По мнению депутата, необходимо внедрить специальные процедуры по строительным спорам, временный государственный фонд для завершения проблемных объектов и механизмы бесплатной юридической помощи.

«Период, когда можно было строить как угодно, расходовать средства бесконтрольно и уходить от ответственности, должен закончиться. Речь идет не о рынке, а о судьбах людей», — подчеркнул Рази Нуруллаев, отметив необходимость подготовки комплексных изменений в Гражданский кодекс и Градостроительно-строительный кодекс.

В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
1 февраля 2026, 19:16
Иранские военные: К войне готовы
Иранские военные: К войне готовы
13:03
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев
12:25
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
12:47
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев
В Азербайджан может хлынуть поток беженцев
12:16
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
Эрдоган созывает Кабмин: обсудят удар по Ирану
11:35
Путин готов сеять хаос в Европе
Путин готов сеять хаос в Европе
11:32
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
Один из лидеров иранской оппозиции в интервью haqqin.az о переговорах Трампа с Хаменеи
02:40

