В Азербайджане предложены новые требования к деятельности ЖСК

В Азербайджане предлагается ввести новые требования к деятельности жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). В частности, перед началом строительства для ЖСК может стать обязательным наличие банковской гарантии либо страхового обеспечения.

С таким предложением на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Рази Нуруллаев. По его словам, в случае незавершения строительства объект должен быть достроен именно за счет этих обеспечительных средств.

Депутат отметил, что действующее законодательство не обеспечивает полноценную защиту граждан. Из-за безответственности отдельных ЖСК, финансовой недисциплинированности и юридических проблем руководства тысячи семей оказались заложниками недостроенных зданий.

Рази Нуруллаев также предложил направлять средства, уплачиваемые гражданами, не напрямую ЖСК, а на контролируемые депозитные счета. Использование этих средств, по его мнению, должно осуществляться поэтапно — строго в соответствии с фактическими стадиями строительства.

Кроме того, депутат считает необходимым усилить персональную ответственность руководства ЖСК. В случаях мошенничества или нецелевого использования средств ответственность должна нести не только компания, но и ее руководство. В отношении таких компаний и должностных лиц могут применяться долгосрочные запреты на строительную деятельность либо более жесткие санкции.

Среди других предложений — усиление государственного контроля, формирование и публикация черного списка проблемных ЖСК, а также создание оперативных правовых механизмов для защиты пострадавших граждан.

По мнению депутата, необходимо внедрить специальные процедуры по строительным спорам, временный государственный фонд для завершения проблемных объектов и механизмы бесплатной юридической помощи.

«Период, когда можно было строить как угодно, расходовать средства бесконтрольно и уходить от ответственности, должен закончиться. Речь идет не о рынке, а о судьбах людей», — подчеркнул Рази Нуруллаев, отметив необходимость подготовки комплексных изменений в Гражданский кодекс и Градостроительно-строительный кодекс.