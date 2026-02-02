USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Европа возвращается к нефти

Греция, Италия и Кипр меняют курс в энергетике, смещая акцент с возобновляемых источников на разведку и добычу нефти и газа, чтобы повысить надежность поставок и снизить зависимость от внешних энергоресурсов. Об этом пишут европейские СМИ.

По словам главы греческой энергетической компании Energean Group Матиоса Ригаса, еще пять–семь лет назад в Греции основной акцент делался на зеленые инвестиции и закрытие угольных электростанций. Сегодня в повестку возвращаются проекты разведочного бурения, в том числе совместно с ExxonMobil на западе страны, что потенциально может укрепить энергетическую независимость Греции.

Аналогичные изменения происходят и в Италии. Власти начали рассматривать возобновление геологоразведочных работ после отмены судебным решением закона, ранее запрещавшего такие проекты, тогда как еще несколько лет назад подобные инициативы даже не обсуждались.

По оценке Ригаса, в последние годы многие европейские столицы делали ставку исключительно на зеленую повестку, не учитывая долгосрочные риски для энергетической безопасности. На этом фоне интерес к добыче нефти и газа вновь входит в число стратегических приоритетов.

Ранее ExxonMobil приобрела контрольную долю в консорциуме для разведочного бурения на шельфе Ионического моря у побережья Греции. Соглашение получило поддержку Еврокомиссии и стало одним из примеров того, как энергетические приоритеты в ЕС постепенно смещаются к более сбалансированному сочетанию устойчивого развития и обеспечения надежных поставок энергии.

