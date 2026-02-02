Иран надеется восстановить озеро Урмия

Озеро Урмия необходимо восстановить любой ценой. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, сообщают иранские СМИ.

«За последние 20 лет мы реализовали единую программу по восстановлению озера Урмия. В этом вопросе мы также получали помощь от дружественных стран. Несмотря на наши усилия, нам не удалось добиться существенного прогресса», — отметил первый вице-президент.

Он добавил, что песчаные и пыльные бури, возникающие из-за высыхания озера, наносят ущерб здоровью населения и окружающей среде.

«При оценке результатов проектов, реализованных за последние 10 лет, не было зафиксировано ощутимого повышения уровня воды», — подчеркнул Ареф.

Напомним, опубликованные в прошлом году спутниковые снимки NASA показали тревожную картину: на месте некогда величественного озера Урмия в Иране осталась обширная белесая равнина, покрытая солью.

24 сентября немецкая газета Bild сообщила, что озеро Урмия полностью высохло, а ведь оно считалось крупнейшим соленым озером Азии, и еще в 1980-х годах имело водный бассейн длиной 140 километров и шириной 55 километров.

Высыхание озера, расположенного на северо-западе страны, на землях Южного Азербайджана, привело к экологической катастрофе в регионе, территория подвергается воздействию сольных бурь, что сделало сельское хозяйство непригодным. Экологи считают, что катастрофа с Урмией стало также результатом использования более миллиона нелегальных скважин, которые иссушили подземные воды.