Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Талибы будут вспахивать российские поля

13:24 1052

Москва и Кабул обсуждают привлечение афганских трудовых мигрантов, сообщил посол Афганистана в России Гуль Хасан.

«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — сказал Хасан.

По словам дипломата, Афганистан — страна с молодым населением, и «правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе».

В 2025 году Хасан отмечал, что Кабул ведет с российскими властями обсуждение привлечения афганских трудовых мигрантов для работы в сельском хозяйстве. Тогда он подчеркнул, что конкретных договоренностей пока нет, но выразил надежду, что рабочие из Афганистана смогут трудиться не только в аграрной сфере.

Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5183
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 698
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 1304
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 1858
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 2370
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3229
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6594
Иран подготовил могилы для американских солдат
Иран подготовил могилы для американских солдат обновлено 14:40
14:40 1801
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 2751
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 1609
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 1670

