Талибы будут вспахивать российские поля

«По вопросу трудовой миграции в Россию между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — сказал Хасан.

По словам дипломата, Афганистан — страна с молодым населением, и «правительство прилагает усилия для направления квалифицированных и профессиональных кадров в те государства, где существует потребность в рабочей силе».

В 2025 году Хасан отмечал, что Кабул ведет с российскими властями обсуждение привлечения афганских трудовых мигрантов для работы в сельском хозяйстве. Тогда он подчеркнул, что конкретных договоренностей пока нет, но выразил надежду, что рабочие из Афганистана смогут трудиться не только в аграрной сфере.