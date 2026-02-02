В Армении, стране с глубокими христианскими корнями и консервативными ценностями, где более 90% армян относятся к Армянской апостольской церкви, вновь набирает обороты ЛГБТ-движение.
Согласно информации турецких СМИ, представители ЛГБТ-сообщества готовятся к проведению первого крупного «парада любви» в Ереване, на центральной улице Таманяна. Это событие запланировано на 7 апреля – день, когда армяне традиционно отмечают День материнства и красоты.
Премьер-министр Никол Пашинян, известный своей прозападной позицией, по информации из властных структур, дал зеленый свет этому мероприятию. Как утверждается, он видит в поддержке ЛГБТ-инициатив возможность заработать дополнительные «очки» у коллективного Запада, который активно продвигает подобные повестки в странах, попадающих в сферу его влияния. В стране, где подавляющее большинство – 70% и более – выступает против подобных парадов, Пашинян игнорирует мнение своего народа, предпочитая угождать «зарубежным кураторам», пишут СМИ. Это не первый случай, когда армянское правительство под его руководством идет на уступки, жертвуя культурным наследием ради геополитических амбиций.
История ЛГБТ-движения в Армении полна провалов и общественного сопротивления. В 2012 году попытка провести первый прайд под названием «Гордость Ноя» закончилась жесткими столкновениями: участники были избиты разгневанными жителями Еревана. В 2018 году планировался «международный ЛГБТ-христианский форум», организованный НПО «Новая генерация», но тогдашний начальник полиции Валерий Осипян категорически отказал в разрешении, а Армянская апостольская церковь и общественные организации устроили массовые протесты.
Несмотря на декриминализацию гомосексуальных отношений в 2003 году, однополые браки в Армении по-прежнему запрещены.
Теперь, отмечает издание, в 2026 году, ЛГБТ-движение, по всей видимости, получило новую поддержку от властей. Организаторы, ориентированные на Запад, уже составили долгосрочный план действий, включая легализацию и выход на улицы. Выбор даты – 7 апреля, следующий за праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, – выглядит как циничная провокация, возмущаются верующие армяне. В день, посвященный материнству и женской красоте, Пашинян позволяет проводить парад, который многие армяне воспринимают как угрозу семейным ценностям.
Критики Пашиняна в Армении и за рубежом обвиняют его в том, что он превращает страну в полигон для экспериментов Запада, рискуя социальным единством. Неудивительно, что такие шаги только усиливают внутренние противоречия в армянском обществе, где ЛГБТ-инициативы встречают жесткое сопротивление.
В итоге одобрение Пашиняном ЛГБТ-парада – это не просто событие, а симптом глубокой зависимости от внешних сил.