В Армении, стране с глубокими христианскими корнями и консервативными ценностями, где более 90% армян относятся к Армянской апостольской церкви, вновь набирает обороты ЛГБТ-движение.

Согласно информации турецких СМИ, представители ЛГБТ-сообщества готовятся к проведению первого крупного «парада любви» в Ереване, на центральной улице Таманяна. Это событие запланировано на 7 апреля – день, когда армяне традиционно отмечают День материнства и красоты.

Премьер-министр Никол Пашинян, известный своей прозападной позицией, по информации из властных структур, дал зеленый свет этому мероприятию. Как утверждается, он видит в поддержке ЛГБТ-инициатив возможность заработать дополнительные «очки» у коллективного Запада, который активно продвигает подобные повестки в странах, попадающих в сферу его влияния. В стране, где подавляющее большинство – 70% и более – выступает против подобных парадов, Пашинян игнорирует мнение своего народа, предпочитая угождать «зарубежным кураторам», пишут СМИ. Это не первый случай, когда армянское правительство под его руководством идет на уступки, жертвуя культурным наследием ради геополитических амбиций.