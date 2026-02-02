USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

В Иране арестовали номинанта на «Оскар»

13:43 683

Один из сценаристов фильма «Простая случайность» Мехди Махмудян арестован в Тегеране, сообщает The New York Times со ссылкой на правозащитную группу Human Rights Activists News Agency, базирующуюся в США.

По данным представителей команды фильма, Махмудян был задержан 31 января. Какие обвинения ему предъявлены — неизвестно. По данным BBC Persian, Махмудян смог поговорить с адвокатом и кратко связаться с семьей, чтобы известить о своем аресте, но где он находится — не уточняется.

28 января Махмудян и еще 16 человек подписали заявление, осуждающее верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи за насильственное подавление протестов. Арестованы также двое других подписантов.

Режиссер фильма «Простая случайность» Джафар Панахи, находящийся за пределами Ирана, выступил с заявлением в поддержку Махмудяна. «Мехди Махмудян — не просто правозащитник и узник совести; он свидетель, слушатель и редкий образец морали — человек, чье отсутствие сразу ощущается как внутри тюремных стен, так и за их пределами», — говорится в заявлении.

В мировой прокат фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность» вышел в мае 2025 года — это его первая картина после тюремного заключения, к которому он был приговорен по обвинению в «пропаганде против системы». В Иране фильм запрещен. В основе сюжета фильма лежит история бывшего иранского политзаключенного, который сталкивается со своим мучителем и решает отомстить. В 2025 году «Простая случайность» получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Картина также выдвинута на «Оскар» в двух номинациях — «Лучший сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке».

