Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра

После подписания соглашения об интеграции между правительством Сирии и курдскими силами «Сирийские демократические силы» (SDF) выдвинули ряд сомнительных кандидатур на должности, которые им полагались по соглашению, сообщает haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

По имеющимся данным, SDF выдвинули на должность заместителя министра обороны Сирии Бедрана Чиякурда, известного своей близостью к одному из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемилю Байыку. Чиякурд известен участием в многочисленных террористических актах против Турции, что значительно снижает вероятность принятия его кандидатуры правительством в Дамаске.

При этом сообщается, что в случае отказа от кандидатуры Бедрана Чиякурда SDF предложили еще одного кандидата на пост заместителя министра обороны — Азада Сими, известного под псевдонимом Чия Кобани. Однако, согласно данным турецких служб безопасности, имя Сими фигурирует как организатора и исполнителя ряда террористических атак, включая нападение в Даглыдже в 2007 году, атаку в Актютюне в 2008 году и нападение в Чукурдже в 2011 году.