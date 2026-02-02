Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра

USD 1.7000
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:45

После подписания соглашения об интеграции между правительством Сирии и курдскими силами «Сирийские демократические силы» (SDF) выдвинули ряд сомнительных кандидатур на должности, которые им полагались по соглашению, сообщает haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

По имеющимся данным, SDF выдвинули на должность заместителя министра обороны Сирии Бедрана Чиякурда, известного своей близостью к одному из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемилю Байыку. Чиякурд известен участием в многочисленных террористических актах против Турции, что значительно снижает вероятность принятия его кандидатуры правительством в Дамаске.

При этом сообщается, что в случае отказа от кандидатуры Бедрана Чиякурда SDF предложили еще одного кандидата на пост заместителя министра обороны — Азада Сими, известного под псевдонимом Чия Кобани. Однако, согласно данным турецких служб безопасности, имя Сими фигурирует как организатора и исполнителя ряда террористических атак, включая нападение в Даглыдже в 2007 году, атаку в Актютюне в 2008 году и нападение в Чукурдже в 2011 году.

Предложенный на пост замминистра обороны Сирии Азад Сими причастен к гибели 104 турецких военных

Отмечается, что в результате террористической деятельности Сими против Турции в общей сложности погибли 104 военнослужащих. Сообщается также, что Сими разыскивается прокуратурами провинций Ван, Хаккяри и Ширнак, является лидером РПК в Сирии и в настоящее время возглавляет разведывательное подразделение SDF.

На должность губернатора провинции Хасеке была выдвинута кандидатура Нуреддина Исы. Сообщается, что Иса, возглавляющий тюрьму SDF в Камышлы, также связан с кандильским крылом РПК и принимал участие в ряде операций против Турции.

В Анкаре считают, что выдвижение SDF на государственные посты в Сирии именно тех членов РПК, чьи имена фигурируют в турецких базах данных по безопасности, свидетельствует о серьезных рисках интеграционного процесса.

Источники подчеркивают, что SDF сознательно препятствуют реализации соглашения, пытаются спровоцировать конфликт и что режим прекращения огня может быть нарушен в любой момент. Отмечается также, что руководство в Дамаске вряд ли согласится принять лиц с террористическим прошлым, а напряженность в регионе может в кратчайшие сроки перерасти в вооруженное противостояние.

