«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь заявил о возможном применении ядерного оружия, подчеркнув, что это может произойти, «если речь зайдет о судьбе страны».

«Ядерное оружие – чрезвычайное и исключительно опасное для судьбы всего человечества, но в то же время, если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений быть ни у кого не должно», – сказал Медведев в интервью ТАСС и Reuters.

При этом Медведев подчеркнул, что Россия не заинтересована в глобальном конфликте, отмечая, что «россияне не сумасшедшие».

На вопрос о том, рассматривалось ли российскими властями применение ядерного оружия в Украине, он заявил, что «Россия действует строго в соответствии со своей ядерной доктриной», где все подробно прописано, и отдельного обсуждения применения оружия не требуется.

Медведев также отметил, что поскольку до сих пор Москва не использовала ядерное оружие, значит, опасных угроз для страны не возникало.