Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Будет ветрено

13:58 501

3 февраля в Азербайджане ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшероне ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и вечером местами возможны осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 13-18, в горах ночью 0-5, днем - 8-13° тепла.

Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5186
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 706
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 1313
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 1867
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 2377
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3235
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6595
Иран подготовил могилы для американских солдат
Иран подготовил могилы для американских солдат обновлено 14:40
14:40 1820
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 2755
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 1612
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 1674

