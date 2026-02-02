USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

«Энергетическое перемирие» – всё

14:09 517

«Энергетическое перемирие» закончилось, и Россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов есть обесточивания в нескольких областях. Об этом заявил заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время брифинга, сообщают украинские СМИ.

«В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате …атак», - сказал Некрасов.

По его словам, в Киеве и Киевской области фиксируется дефицит мощностей - возвращение украинской столицы к почасовым графикам отключений состоится, когда работа энергосистемы стабилизируется.

«Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях», - рассказал Некрасов.

Он отметил, что работники облэнерго восстанавливают поврежденные линии в круглосуточном режиме. 

«В отдельных регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам», - отметил замминистра.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от обстрелов Киева и других городов. По его словам, Путин согласился на «энергетическое перемирие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже подтвердил согласие страны на энергетическое перемирие, однако только до 1 февраля.

Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
15:12 1
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5186
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 711
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 1317
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 1870
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 2379
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3236
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6595
Иран подготовил могилы для американских солдат
Иран подготовил могилы для американских солдат обновлено 14:40
14:40 1826
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 2756
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 1613

