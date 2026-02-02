«Энергетическое перемирие» – всё

«Энергетическое перемирие» закончилось, и Россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов есть обесточивания в нескольких областях. Об этом заявил заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время брифинга, сообщают украинские СМИ.

«В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате …атак», - сказал Некрасов.

По его словам, в Киеве и Киевской области фиксируется дефицит мощностей - возвращение украинской столицы к почасовым графикам отключений состоится, когда работа энергосистемы стабилизируется.

«Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях», - рассказал Некрасов.

Он отметил, что работники облэнерго восстанавливают поврежденные линии в круглосуточном режиме.

«В отдельных регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам», - отметил замминистра.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от обстрелов Киева и других городов. По его словам, Путин согласился на «энергетическое перемирие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже подтвердил согласие страны на энергетическое перемирие, однако только до 1 февраля.