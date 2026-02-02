В Кремле объяснили перенос переговоров

Второй раунд переговоров по прекращению войны в Украине, который должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесли на 4-5 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье (1 февраля), но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон. Вот, и сейчас среда—четверг (5-6 января), действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — сказал Песков.

Ранее Песков говорил, что ориентировочно 1 февраля в Абу-Даби запланированы трехсторонние переговоры. Также об этой дате сообщало издание Axios.

Накануне The New York Times сообщала, что второй раунд переговоров о прекращении войны в Украине перенесли на несколько дней после встречи представителей России и США во Флориде (Майами). «Переговоры о мире в Украине отложены после встречи России и США. Неясно, почему последний раунд переговоров, которые ожидались в воскресенье, перенесли на несколько дней», - отмечает газета.

Предыдущие переговоры представителей России, Украины и США при участии ОАЭ прошли в закрытом режиме в Абу-Даби 23 и 24 января. Все три стороны оценили встречу как конструктивную.

На встрече делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США согласовывают с ними с октября 2025 года.