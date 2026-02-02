Иранский уран может быть передан России?

Вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана в Россию остается в повестке, Москва продолжает контакты со всеми сторонами и готова содействовать деэскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема давно была на повестке дня. Россия предлагала эти свои услуги достаточно давно, как возможный вариант, который привел бы к снятию определенных раздражителей для ряда стран», – заявил Песков, комментируя вопрос, обсуждается ли с США и Ираном возможность вывоза в РФ иранского обогащенного урана.

По его словам, Россия продолжает прикладывать усилия в этом направлении и поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами. Кроме того, продолжил представитель Кремля, Москва в меру своих возможностей сохраняет готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана.

Ранее израильская газета Haaretz писала, что Стамбул может предложить передачу Ираном обогащенного урана Турции. По словам источника газеты, Анкара могла бы предложить, чтобы уран, включая около 440 кг, обогащенных до 60%, был передан Турции с обещанием, что он никогда не будет возвращен иранской стороне.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, напоминают СМИ, часто общается с американским и иранским коллегами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на прошлой неделе в Стамбуле встретился со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Эрдоган даже предлагал провести видеовстречу втроем с участием Пезешкиана и Трампа.