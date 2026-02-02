USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Иранский уран может быть передан России?

14:17 458

Вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана в Россию остается в повестке, Москва продолжает контакты со всеми сторонами и готова содействовать деэскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема давно была на повестке дня. Россия предлагала эти свои услуги достаточно давно, как возможный вариант, который привел бы к снятию определенных раздражителей для ряда стран», – заявил Песков, комментируя вопрос, обсуждается ли с США и Ираном возможность вывоза в РФ иранского обогащенного урана.

По его словам, Россия продолжает прикладывать усилия в этом направлении и поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами. Кроме того, продолжил представитель Кремля, Москва в меру своих возможностей сохраняет готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана.

Ранее израильская газета Haaretz писала, что Стамбул может предложить передачу Ираном обогащенного урана Турции. По словам источника газеты, Анкара могла бы предложить, чтобы уран, включая около 440 кг, обогащенных до 60%, был передан Турции с обещанием, что он никогда не будет возвращен иранской стороне.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, напоминают СМИ, часто общается с американским и иранским коллегами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на прошлой неделе в Стамбуле встретился со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Эрдоган даже предлагал провести видеовстречу втроем с участием Пезешкиана и Трампа.

Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5186
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 704
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 1310
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 1863
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 2375
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3233
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6595
Иран подготовил могилы для американских солдат
Иран подготовил могилы для американских солдат обновлено 14:40
14:40 1815
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 2754
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 1612
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 1671

ЭТО ВАЖНО

Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5186
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 704
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 1310
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 1863
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 2375
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3233
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6595
Иран подготовил могилы для американских солдат
Иран подготовил могилы для американских солдат обновлено 14:40
14:40 1815
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 2754
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 1612
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 1671
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться