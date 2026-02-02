USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Время ядерного соглашения истекает

14:26 436

После соглашений, заключенных между Вашингтоном и Москвой в течение десятилетий со времен холодной войны, срок действия последнего ядерного договора New START (CНВ-3) истекает в четверг вечером, снимая ограничения для двух основных ядерных держав, сообщает Financial Times.

Договор ограничивал число ядерных боезарядов (максимум 1 550), средств доставки (максимум 700) и обеспечивал прозрачность (кто чем располагает и где это размещено).

После этого впервые с 1970-х годов между двумя крупнейшими ядерными державами не останется ни одного действующего договора о сокращении ядерных вооружений.

«Если в последний момент не произойдет никаких изменений, последний договор, ограничивающий размещение ядерного оружия в мире, прекратит действие», - отмечает издание.

Окончание действия договора совпадает с периодом, когда президент США Дональд Трамп отменял международные соглашения, ограничивавшие Соединенные Штаты, под лозунгом «Америка прежде всего». Однако отмечается, что в случае New START проблема с перезапуском соглашения может быть связана скорее с пассивностью, нежели с идеологией.

Президент России Владимир Путин в сентябре предлагал продлить действие договора New START на один год.

Позже, отвечая на вопрос журналиста, президент США Дональд Трамп сказал, что продление «звучит для меня как хорошая идея», однако с тех пор по этому вопросу серьезных заявлений не последовало.

Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5186
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 706
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 1312
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 1865
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 2376
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3235
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6595
Иран подготовил могилы для американских солдат
Иран подготовил могилы для американских солдат обновлено 14:40
14:40 1818
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 2755
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 1612
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 1673

ЭТО ВАЖНО

Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5186
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 706
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 1312
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 1865
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 2376
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3235
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6595
Иран подготовил могилы для американских солдат
Иран подготовил могилы для американских солдат обновлено 14:40
14:40 1818
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 2755
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 1612
Нахчывану меняют Конституцию
Нахчывану меняют Конституцию
12:43 1673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться