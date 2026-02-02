Время ядерного соглашения истекает

После соглашений, заключенных между Вашингтоном и Москвой в течение десятилетий со времен холодной войны, срок действия последнего ядерного договора New START (CНВ-3) истекает в четверг вечером, снимая ограничения для двух основных ядерных держав, сообщает Financial Times.

Договор ограничивал число ядерных боезарядов (максимум 1 550), средств доставки (максимум 700) и обеспечивал прозрачность (кто чем располагает и где это размещено).

После этого впервые с 1970-х годов между двумя крупнейшими ядерными державами не останется ни одного действующего договора о сокращении ядерных вооружений.

«Если в последний момент не произойдет никаких изменений, последний договор, ограничивающий размещение ядерного оружия в мире, прекратит действие», - отмечает издание.

Окончание действия договора совпадает с периодом, когда президент США Дональд Трамп отменял международные соглашения, ограничивавшие Соединенные Штаты, под лозунгом «Америка прежде всего». Однако отмечается, что в случае New START проблема с перезапуском соглашения может быть связана скорее с пассивностью, нежели с идеологией.

Президент России Владимир Путин в сентябре предлагал продлить действие договора New START на один год.

Позже, отвечая на вопрос журналиста, президент США Дональд Трамп сказал, что продление «звучит для меня как хорошая идея», однако с тех пор по этому вопросу серьезных заявлений не последовало.