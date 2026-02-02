Приговоренного к казни Солтани освободили

В Иране освобожден Эрфан Солтани — 26-летний молодой человек, которого первым приговорили к смертной казни за участие в массовых протестах против властей.

Как сообщает CNN со ссылкой на иранские СМИ и правозащитные организации, в Иране освобожден под залог 26-летний Эрфан Солтани, который был приговорен к смертной казни за участие в оппозиционной манифестации.

Он был арестован 10 января в городе Фердис к западу от Тегерана. Эрфану Солтани было предъявлено обвинение в заговоре против внутренней безопасности Ирана и ведении пропагандистской деятельности против режима. После вынесения приговора он стал символом репрессий иранского режима.

Президент США Дональд Трамп обещал покарать Иран, если Солтани и другие осужденные будут казнены. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ответил, что намерений вешать манифестантов у правительства нет. Позже Трамп подтвердил получение информации о прекращении убийств.

Вскоре после этого в СМИ распространились сообщения об убийстве Солтани в тюрьме. Однако его родственники опровергли эту информацию, сообщив, что он находится в хорошем физическом состоянии и получил разрешение на свидание с семьей.