USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Приговоренного к казни Солтани освободили

14:34 607

В Иране освобожден Эрфан Солтани — 26-летний молодой человек, которого первым приговорили к смертной казни за участие в массовых протестах против властей.

Как сообщает CNN со ссылкой на иранские СМИ и правозащитные организации, в Иране освобожден под залог 26-летний Эрфан Солтани, который был приговорен к смертной казни за участие в оппозиционной манифестации.

Он был арестован 10 января в городе Фердис к западу от Тегерана. Эрфану Солтани было предъявлено обвинение в заговоре против внутренней безопасности Ирана и ведении пропагандистской деятельности против режима. После вынесения приговора он стал символом репрессий иранского режима.

Президент США Дональд Трамп обещал покарать Иран, если Солтани и другие осужденные будут казнены. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ответил, что намерений вешать манифестантов у правительства нет. Позже Трамп подтвердил получение информации о прекращении убийств.

Вскоре после этого в СМИ распространились сообщения об убийстве Солтани в тюрьме. Однако его родственники опровергли эту информацию, сообщив, что он находится в хорошем физическом состоянии и получил разрешение на свидание с семьей.

Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
15:12 10
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5186
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 715
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 1323
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 1880
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 2383
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3240
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6596
Иран подготовил могилы для американских солдат
Иран подготовил могилы для американских солдат обновлено 14:40
14:40 1837
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 2758
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 1614

ЭТО ВАЖНО

Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
15:12 10
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5186
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 715
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 1323
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 1880
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 2383
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3240
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6596
Иран подготовил могилы для американских солдат
Иран подготовил могилы для американских солдат обновлено 14:40
14:40 1837
Кампания по устрашению украинцев
Кампания по устрашению украинцев обновлено 12:25
12:25 2758
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов
Азербайджан может подписать мир с Арменией до выборов Заявил депутат Гасангулиев
12:47 1614
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться