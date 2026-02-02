Лидеры Евросоюза снова съедутся на саммит

Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров государств-членов ЕС собраться 12 февраля на неформальный саммит в замке Алден Бизен в Бельгии, чтобы обсудить укрепление единого рынка ЕС. Об этом говорится в письме Кошты, датированном 2 февраля 2026 года, сообщает «Европейская правда».

Сообщается, что лидеры ЕС соберутся в бельгийском замке, чтобы поговорить о едином рынке и конкурентоспособности Евросоюза.

В повестке дня саммита нет Украины, но на условиях анонимности должностные лица ЕС сообщили корреспонденту «Европейской правды», что актуальные вопросы по Украине могут быть подняты лидерами ЕС во время дискуссий. И даже при необходимости внесены в план неформального саммита ближе ко дню его проведения.

«Хотел бы пригласить вас на неофициальное собрание лидеров 12 февраля, посвященное укреплению единого рынка в новом геоэкономическом контексте», – говорится в письме Кошты.

Он напомнил, что 2025 год посвятил неофициальному обсуждению лидерами ЕС обороны, и встреча дала мощный толчок развитию европейской системы обороны.