Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога

В Азербайджане с 2026 года доходы от сдачи жилых помещений в аренду физическим лицам облагаются налогом в размере 10%. Какие санкции предусмотрены для владельца квартиры в случае отсутствия договора аренды и грозит ли какая-либо ответственность арендатору?

Юрист Акрам Гасанов в интервью haqqin.az заявил, что нотариальное оформление договора аренды не является обязательным. По его словам, договор может быть заключен и в простой форме.

«В Азербайджане даже самые крупные торговые центры работают по договорам аренды, которые не заверены нотариально. При этом ни у одного государственного органа нет претензий: налоги уплачиваются, суды такие договоры признают. То есть здесь проблемы нет. Ключевым фактором для государства является не форма договора, а уплата налога. Гражданин может сдать жилье даже на основе устной договоренности. Государство в первую очередь интересует налог, а не то, в какой форме оформлен договор», — пояснил Гасанов.

Он отметил, что обязательное письменное оформление требуется в тех случаях, когда обе стороны являются юридическими лицами, в частности при аренде торговых и коммерческих объектов. Что касается ответственности, то все санкции давно предусмотрены Налоговым кодексом, то есть существуют штраф в размере 50% от суммы неуплаченного налога, а также пени. При этом Гасанов подчеркнул, что уголовная ответственность возможна только при очень крупных суммах дохода.

«Если гражданин сдает квартиру, речь не идет о больших объемах дохода, поэтому уголовной ответственности здесь нет. В таких случаях налоговые органы просто выявляют факт и требуют уплаты налога. Он существовал всегда. Ранее его ставка составляла 14%, однако на практике налоговые органы долгое время фактически не занимались этим направлением. Чтобы выявить такие случаи, нужны серьезные административные ресурсы и большое количество сотрудников, которых попросту нет. Эта проблема сохраняется и сегодня. Сейчас ставка налога составляет 10% при аренде между физическими лицами. С одной стороны, его снизили, а с другой — этим вопросом сейчас займутся более активно», — отметил юрист.

Комментируя роль участковых уполномоченных, Гасанов подчеркнул, что они не занимаются налоговыми вопросами напрямую. По его словам, их задача — контроль регистрации граждан по месту проживания. Однако не исключено, что в рамках межведомственного взаимодействия информация о фактическом проживании передается и налоговым органам, считает он.

«Очень трудно доказать факты аренды квартиры. Даже если установлено, что человек проживает в квартире, крайне трудно доказать с какого момента. Он всегда может сказать, что приехал недавно или находится в гостях. Отследить это месяцами или годами практически невозможно. Человек, не желающий платить налог, может легко заявить, что он гость. Доказать обратное очень сложно. По этой причине государство долгие годы не занималось этим вопросом. Активное обсуждение этой темы в последнее время направлено на формирование у населения ощущения неизбежности контроля. Речь идет скорее о психологическом воздействии. Но очевидно, что бюджету требуются дополнительные поступления, и налоговые органы начали активнее работать даже по тем направлениям, которые ранее фактически не администрировались», — заявил Гасанов.