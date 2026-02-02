USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

«Азеришыг» строит новую инфраструктуру в Карабахе

ОАО «Азеришыг» продолжает программу реконструкции электросетевого хозяйства в столице, регионах и на освобожденных территориях. Эта программа, реализуемая в соответствии с задачами, поставленными президентом Ильхамом Алиевым, охватывает и Джебраил. В материале пресс-службы ведомства отмечается, что сразу после освобождения Джебраила были приняты оперативные меры, и 28 октября 2020 года, еще в период боевых действий, центр города был обеспечен электроэнергией. 19 октября 2022 года президент заложил фундамент цифрового центра управления 35/0,4 кВ, который был введен в эксплуатацию 28 сентября 2023 года.

Для обеспечения электроэнергией заселяемого села Горовлу проложены двухцепные изолированные линии 35 кВ (СИП-3) и построено распределительное устройство. В селе установлено 6 современных комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 35/0,4 кВ. Жилые дома оснащены смарт-счетчиками.

Для жителей, переезжающих в город Джебраил, в соответствии с генпланом построена и сдана в эксплуатацию трансформаторная подстанция мощностью 4х2500 кВА, установлены смарт-счетчики и проложены подземные линии 0,4 кВ. В направлении сел Солтанлы, Фуганлы, Марджанлы, Шукюрбейли и поселка Худаферин, где планируется заселение, установлены металлические опоры и проложены линии 35 кВ.

Населенные пункты Горовлу, Шукюрбейли, Худаферин, Солтанлы, Сарыджаллы, Машанлы, Беюк Марджанлы и Кархулу обеспечены качественным и устойчивым электроснабжением по линиям 35 кВ.

«Азеришыг» также реконструирует электросети Ханкенди. В городе Ходжалы 9 мая 2025 года при участии президента Ильхама Алиева состоялось открытие подстанции «Ходжалы» и цифрового центра управления. Подстанция мощностью 3200 кВА предназначена для бесперебойного электроснабжения новых жилых комплексов, объектов сельского хозяйства, туризма и другой социальной-экономической инфраструктуры района.

В Ходжалы установлено 10 современных КТП различной мощности. Продолжается строительство линий 35 кВ в направлении сел Бадара, Баллыджа, Дашбулаг, Тязябина, Сеидбейли и Ханъюрду. Сейчас там обновляются внутренние сети 0,4 кВ.

Также продолжается прокладка линий 35 кВ в села Шушакенд и Ханобад.

Помимо обеспечения граждан качественной энергией, «Азеришыг» ставит целью минимизацию потерь и продолжает поэтапное обновление электросетей во всех регионах страны.

