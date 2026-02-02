Граждан России и Украины арестовали за тайные поставки оружия в РФ

Власти Германии в понедельник арестовали группу лиц, которых подозревают в обходе санкций Евросоюза и отправки товаров как минимум 24 российским оборонным компаниям. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении Федеральной прокуратуры ФРГ говорится, что пятеро задержанных – граждане Германии, России и Украины – использовали подставную фирму из Любека и сеть фиктивных структур для совершения около 16 тысяч сделок общей стоимостью не менее 30 миллионов евро ($36 миллионов).
По мнению прокуратуры, за схемой могли стоять государственные органы РФ.