Новые прокуроры в Азербайджане

В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведены новые кадровые назначения.
Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев подписал приказ, согласно которому заместитель военного прокурора республики Шафахат Имранов назначен прокурором Апшеронского района.
Другим приказом бывший помощник военного прокурора Фуад Мамедов назначен прокурором Тертерского района Азербайджана.
Кроме того, в соответствии с другим приказом Кямрана Алиева прокурор Тертерского района Али Гурбанов назначен военным прокурором Тертерского района.