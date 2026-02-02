Высокая зарплата и 5000 вакансий ждут кандидатов в Азербайджане

Во время выступления на одном из заседаний Кабинета Министров президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане процесс создания рабочих мест должен быть постоянным. Сегодня эти слова в полной мере можно отнести и к транспортному сектору Азербайджана, динамичное развитие которого требует постоянного внимания к вопросам занятости.
Реформы, реализуемые благодаря дальновидной политике руководства республики, позволили в последние годы существенно модернизировать эту сферу, в том числе сектор международных грузоперевозок. Проводимая работа не только привела к масштабным изменениям, но и помогла значительно упростить доступ азербайджанских перевозчиков к международным рынкам. Это, в свою очередь, способствовало созданию большого количества новых рабочих мест, но потребность в кадрах все еще остается высокой. Поэтому с недавних пор начался процесс обучения профессиональных водителей в целях поддержки национальных перевозчиков.
Впрочем, стремительное развитие системы пассажирских перевозок, оптимизация маршрутной сети и ускоренное обновление автобусного парка способствовали росту занятости и в этом секторе, но здесь также продолжается процесс создания новых рабочих мест, формирования армии профессиональных водителей и технического персонала.
Эти вопросы стали одними из актуальных тем круглого стола, посвященного итогам исполнения за прошлый год Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы.
Говоря о проделанной работе в секторе грузоперевозок автомобильным транспортом, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов сообщил, что за последние годы количество грузовых автомобилей в нашей стране увеличилось с 3400 до 14193, создан достаточный запас специальных разрешительных бланков, оказываемые услуги электронизированы, а доля республики на рынке двусторонних грузоперевозок выросла с 39% до более чем 50%.
Таким образом, международные грузовые перевозки автомобильным транспортом создали серьезные возможности для обеспечения занятости.
В то же время ощущается нехватка кадров в этой сфере. Существует потребность в профессиональных водителях в сфере международных грузоперевозок и мастерах по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей. С учетом этих сложностей запущен новый проект с целью поддержки национальных перевозчиков, в рамках которого организовано обучение водителей категорий C и CE в сфере международных грузоперевозок. По завершении тренингов Государственный экзаменационный центр проведет оценку, и водителям будут выданы свидетельства, действительные в течение 7 лет и позволяющие им работать в сфере международных грузоперевозок.
«Также будут созданы условия для налаживания контактов между перевозчиками и водителями с целью их трудоустройства в будущем. Цель – подготовить 5000 новых водителей и обеспечить их участие на международном рынке грузоперевозок», – добавил Рахман Гумматов.