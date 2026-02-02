USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Трамвай против пробок

эксперт о будущем транспорта Баку
Кямаля Алиева
15:59 616

Трамвайная линия по маршруту поселок Мехдиабад – «28 Мая» обеспечит прямое транспортное сообщение северных поселков Баку с центром города. Ожидается, что ее запуск позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть столицы и уменьшить количество пробок.

Как заявил в интервью haqqin.az эксперт в сфере транспорта Эльданиз Джафаров, прокладка трамвайной линии в городе Баку осуществляется в рамках «Государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы».

По его словам, одной из основных целей этого проекта является снижение плотности движения и устранение заторов как в самом Баку, так и на прилегающих территориях.

«Трамвай сам по себе является весьма удобным видом транспорта в условиях городской среды. Он движется по выделенному маршруту, способен перевозить большее количество пассажиров и осуществляет движение без препятствий, поэтому пассажир сможет вовремя добраться из одной точки в другую без помех», — отметил эксперт.

Кроме того, благодаря высокой пассажировместимости трамваев можно ожидать снижения нагрузки на улично-дорожную сеть города, что позволит разгрузить пробки в столице. В связи с этим, по его словам, жители Баку и прилегающих территорий будут все чаще отдавать предпочтение трамваям, а не индивидуальным транспортным средствам.

В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 4476
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 2256
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 683
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 2057
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5472
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 1855
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2404
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 3381
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3198
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3770
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6794

ЭТО ВАЖНО

В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 4476
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 2256
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 683
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 2057
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5472
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 1855
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2404
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 3381
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3198
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3770
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6794
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться