Трамвай против пробок

Трамвайная линия по маршруту поселок Мехдиабад – «28 Мая» обеспечит прямое транспортное сообщение северных поселков Баку с центром города. Ожидается, что ее запуск позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть столицы и уменьшить количество пробок.

Как заявил в интервью haqqin.az эксперт в сфере транспорта Эльданиз Джафаров, прокладка трамвайной линии в городе Баку осуществляется в рамках «Государственной программы по развитию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы».

По его словам, одной из основных целей этого проекта является снижение плотности движения и устранение заторов как в самом Баку, так и на прилегающих территориях.

«Трамвай сам по себе является весьма удобным видом транспорта в условиях городской среды. Он движется по выделенному маршруту, способен перевозить большее количество пассажиров и осуществляет движение без препятствий, поэтому пассажир сможет вовремя добраться из одной точки в другую без помех», — отметил эксперт.

Кроме того, благодаря высокой пассажировместимости трамваев можно ожидать снижения нагрузки на улично-дорожную сеть города, что позволит разгрузить пробки в столице. В связи с этим, по его словам, жители Баку и прилегающих территорий будут все чаще отдавать предпочтение трамваям, а не индивидуальным транспортным средствам.