ДТП в Сиязани: погибли брат и сестра

На территории Сиязанского района, на дороге Баку - Губа - Дагестан, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает haqqin.az, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате инцидента на месте погибли пассажиры легкового автомобиля Сяма Мирзоева и ее брат Рамал Мирзоев.

В сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД говорится, что «это не просто автомобильная авария, а тяжелый удар по судьбе целой семьи. Нарушение правил дорожного движения влечет за собой серьезные последствия, эти правила — нормы, установленные для защиты человеческой жизни. Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз напоминает водителям о необходимости не спешить за рулем, не рисковать и не игнорировать правила, так как движение по дороге не прощает ошибок. Момент безответственности превращается в сожаление, которое будет длиться годами».