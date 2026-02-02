Фонд друга Трампа ищет инвесторов для покупки активов «Лукойла»

Инвестфонд Carlyle ведет предварительные консультации с инвесторами из ОАЭ о возможном партнерстве на случай сделки по приобретению международных активов российской компании «Лукойл», сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений.

Согласно их данным, инвесторы из Mubadala, XRG и IHC обсуждали с представителями фонда возможность приобретения долей в портфеле «Лукойла» в случае заключения сделки. По словам еще одного собеседника агентства, речь может идти об активах стоимостью около $20 млрд.

Как отмечают источники, инвестиционные компании из ОАЭ проявляют интерес к торговому подразделению «Лукойл» –Litasco. Компания Litasco Middle East DMCC, зарегистрированная в Дубае, в июле 2025 года была включена в санкционный список Великобритании.

При этом один из источников Reuters уточнил, что Carlyle рассматривает вариант сохранения портфеля «Лукойла» в целостном виде.

Отметим, частный инвестиционный фонд Carlyle управляет активами на сумму $474 млрд и входит в число крупнейших мировых игроков в сфере прямых инвестиций и управления активами. Компания была основана в Вашингтоне в 1987 году.

«Лукойл» ранее сообщил о достижении предварительной договоренности о продаже зарубежных активов Carlyle 29 января 2026 года. Для завершения сделки потребуется одобрение регуляторов, в том числе разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Примечательно, что Carlyle на протяжении многих лет поддерживает деловые контакты с президентом США Дональдом Трампом. В частности, в 2005 году фонд участвовал в сделке по покупке у него земельного участка и трех зданий на Манхэттене на общую сумму $1,8 млрд. Соучредитель Carlyle миллиардер Дэвид Рубенштейн также давно знаком с Трампом. The Atlantic отмечал, что они «считали друг друга друзьями».