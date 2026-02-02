Азербайджан меняет налоговые правила для электронной торговли

В Азербайджане налоговый учет нерезидентов, предоставляющих работы и услуги в формате электронной торговли, будет регулироваться по новым правилам.

Это отражено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Эти изменения совершенствуют механизм постановки на налоговый учет в целях НДС нерезидентов, которые в порядке электронной торговли предоставляют работы и услуги лицам, не состоящим на учете в налоговых органах (осуществляют электронную торговлю), а также охватывают вопросы налогообложения по таким операциям.

Так, в случаях, когда объем оборота по электронным услугам, предоставляемым вышеуказанными нерезидентами покупателям, находящимся на территории Азербайджанской Республики, превышает установленный порог (манатный эквивалент 10 000 долларов США), их постановка на налоговый учет будет обязательной, а при недостижении этого порога — добровольной.

Установление такого порога, с одной стороны, создает условия для того, чтобы нерезиденты с небольшим объемом оборота не подвергались административной нагрузке, а с другой стороны, обеспечивает обязательное привлечение к налоговому учету нерезидентных поставщиков, оказывающих услуги в экономически значительных объемах.

Поскольку количество и объем работ и услуг, предоставляемых в порядке электронной торговли, велики, законодательством определяются исключения, которые не относятся к сфере таких услуг. К этим исключениям относятся консультационные, юридические, финансовые, бухгалтерские, дизайнерские и инженерные услуги, оказываемые по электронной почте и посредством других интерактивных средств связи, образовательные и учебные услуги, предоставляемые в режиме реального времени через интернет, а также услуги по онлайн-бронированию билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

С учетом того, что данные услуги по своей сути носят индивидуализированный характер, выполняются на основе прямого интерактивного взаимодействия в режиме реального времени и по своей природе ближе к традиционным договорным отношениям по оказанию услуг, они не относятся к услугам, предоставляемым в порядке электронной торговли.

Изменение предусматривает уплату НДС за каждый отчетный период, но не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Требование законодательства, связанное с обязательной регистрацией, будет применяться по истечении 6 (шести) месяцев, а постановка на налоговый учет будет осуществляться на основе упрощенной процедуры (онлайн-регистрация, минимальные требования к отчетности) в соответствии с правилами, которые будут утверждены после принятия закона. Это создаст для нерезидентов возможность привести свои системы, налоговую инфраструктуру и механизмы отчетности в соответствие с требованиями законодательства.

В целом изменения создадут условия для постановки на налоговый учет нерезидентов, осуществляющих деятельность в сфере электронной торговли и превышающих установленный порог оборота, увеличения поступлений по НДС из данного сектора и обеспечения прозрачности налоговой базы.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.