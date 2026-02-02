Обновленная школа в селе Галагайын

В рамках проектов, реализуемых для развития образовательной инфраструктуры в Азербайджане, успешно завершено строительство средней школы на 528 учеников, расположенной в селе Галагайын Сабирабадского района. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Учебное заведение, отвечающее современным стандартам, отличается функциональностью, безопасностью и широкими образовательными возможностями. Новая учебная среда, созданная на общей площади школы, 31 227 м², обеспечивает все необходимые условия для организации обучения на высоком уровне. В школе имеется 21 классная комната, 1 комната для подготовительной дошкольной группы, 3 лаборатории, 2 кабинета технологии. Для развития цифровых навыков учащихся введены в эксплуатацию 3 кабинета информатики, а также 1 кабинет военной подготовки.

В учебном заведении созданы библиотека и читальный зал, в том числе подготовлен актовый зал для эффективной организации досуга учащихся и проведения внутришкольных мероприятий. В школе также есть столовая и современный спортивный зал. В рамках строительства школы была полностью создана социально-административная и инженерно-коммуникационная инфраструктура, благоустроена прилегающая территория.

Ввод в эксплуатацию средней школы в селе Галагайын вносит значительный вклад в повышение качества образования, создавая современную, комфортную и безопасную образовательную среду для учащихся региона.