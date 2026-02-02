USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Обновленная школа в селе Галагайын

16:27

В рамках проектов, реализуемых для развития образовательной инфраструктуры в Азербайджане, успешно завершено строительство средней школы на 528 учеников, расположенной в селе Галагайын Сабирабадского района. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Учебное заведение, отвечающее современным стандартам, отличается функциональностью, безопасностью и широкими образовательными возможностями. Новая учебная среда, созданная на общей площади школы, 31 227 м², обеспечивает все необходимые условия для организации обучения на высоком уровне. В школе имеется 21 классная комната, 1 комната для подготовительной дошкольной группы, 3 лаборатории, 2 кабинета технологии. Для развития цифровых навыков учащихся введены в эксплуатацию 3 кабинета информатики, а также 1 кабинет военной подготовки.

В учебном заведении созданы библиотека и читальный зал, в том числе подготовлен актовый зал для эффективной организации досуга учащихся и проведения внутришкольных мероприятий. В школе также есть столовая и современный спортивный зал. В рамках строительства школы была полностью создана социально-административная и инженерно-коммуникационная инфраструктура, благоустроена прилегающая территория.

Ввод в эксплуатацию средней школы в селе Галагайын вносит значительный вклад в повышение качества образования, создавая современную, комфортную и безопасную образовательную среду для учащихся региона.

В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
16:43
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
16:17
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ
16:32
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
15:12
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран?
1 февраля 2026, 20:20
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
14:30
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
1 февраля 2026, 19:16

