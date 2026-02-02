USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
США бросают вызов влиянию России в Африке

Госдепартамент США объявил о предстоящем визите своего представителя в Мали и выразил готовность к диалогу с властями Буркина-Фасо и Нигера, обозначив намерение «наметить новый курс двусторонних отношений» и сбалансировать влияние Москвы в этих странах. Об этом сообщает Би-би-си.

«Старший сотрудник бюро Ник Чекер отправляется в Бамако, чтобы выразить уважение Соединенных Штатов к суверенитету Мали и желание наметить новый курс в двусторонних отношениях и преодолеть ошибки прошлого. Соединенные Штаты с нетерпением ждут возможности обсудить следующие шаги по укреплению сотрудничества между США и Мали и проконсультироваться с другими правительствами в регионе, включая Буркина-Фасо и Нигер, по вопросам общих интересов в области безопасности и экономики»,  – говорится в сообщении Госдепартамента.

Би-би-си отмечает, что заявление свидетельствует о заметном изменении подходов Белого дома к странам Сахеля. В публикации указывается, что Госдепартамент не акцентирует внимание на традиционных для США вопросах демократии и прав человека, тем самым давая понять, что отказ местных властей от европейской модели правления не рассматривается как ключевая проблема.

Телерадиовещательная компания полагает, что заявление об уважении суверенитета Мали, вероятно, будет позитивно воспринято в Бамако и столицах союзных стран, где военные лидеры укрепили свои позиции, апеллируя к панафриканской повестке и дистанцируясь от Франции как бывшей колониальной державы.

Администрация президента Дональда Трампа, продолжает Би-би-си, стремится не допустить ситуации, при которой Россия останется единственным внешним партнером Мали, Нигера и Буркина-Фасо в сфере безопасности. В материале также отмечается, что нынешний Белый дом не рассматривает российское военное присутствие как прямую угрозу региональной стабильности или правам человека.

