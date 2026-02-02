Заседание комитета AmCham Azerbaijan

30 января 2026 года по инициативе Комитета по цепочке поставок Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) состоялось январское заседание комитета на тему «Оптимизация транспортной сферы: новые регуляторные подходы». Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных проблем рынка такси и ключевых вызовов, стоящих перед отраслью.

С приветственными речами на мероприятии выступили ответственное лицо AmCham Azerbaijan по правовым и юридическим вопросам Шабнам Гулиева, заместитель председателя Комитета по цепочке поставок Маарифа Пашаева, а также руководитель такси- и лизинговой компании Leops Хашим Алиев.

В ходе встречи были представлены сравнительные статистические данные и международный опыт, в том числе по США, Швеции, Латвии, Румынии и другим европейским странам. Эксперты отметили, что в странах с развитой транспортной инфраструктурой, как правило, не применяются жесткие квотные ограничения. В то же время внедрение подобных механизмов во многих случаях может приводить к сокращению предложения на рынке, увеличению времени ожидания для потребителей (ETA) и формированию неофициального («серого») рынка.

В рамках мероприятия также были затронуты вопросы, связанные с передачей (трансфером) лицензий. Отраслевые эксперты подчеркнули, что существующие механизмы могут вызывать определенные сложности на практике и в отдельных случаях оказывать дополнительное влияние на деятельность участников рынка. В ходе обсуждений была отмечена необходимость в будущем рассматривать данные вопросы на основе более гибких и эффективных подходов.

Кроме того, была подчеркнута важность открытого и инклюзивного диалога между государственным и частным секторами. Участники предложили создать механизм регулярных консультаций с участием представителей бизнеса при разработке и обновлении нормативно-правовой базы.

По итогам обсуждений в качестве следующего шага был сформирован предварительный план действий, предусматривающий проведение широких консультаций с уполномоченными государственными органами и участниками рынка на основе международного опыта, реального рыночного спроса и показателей городской мобильности в отношении действующих и планируемых квотных показателей.