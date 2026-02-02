USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Заседание комитета AmCham Azerbaijan

фото
16:44 276

30 января 2026 года по инициативе Комитета по цепочке поставок Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) состоялось январское заседание комитета на тему «Оптимизация транспортной сферы: новые регуляторные подходы». Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных проблем рынка такси и ключевых вызовов, стоящих перед отраслью.

С приветственными речами на мероприятии выступили ответственное лицо AmCham Azerbaijan по правовым и юридическим вопросам Шабнам Гулиева, заместитель председателя Комитета по цепочке поставок Маарифа Пашаева, а также руководитель такси- и лизинговой компании Leops Хашим Алиев. 

В ходе встречи были представлены сравнительные статистические данные и международный опыт, в том числе по США, Швеции, Латвии, Румынии и другим европейским странам. Эксперты отметили, что в странах с развитой транспортной инфраструктурой, как правило, не применяются жесткие квотные ограничения. В то же время внедрение подобных механизмов во многих случаях может приводить к сокращению предложения на рынке, увеличению времени ожидания для потребителей (ETA) и формированию неофициального («серого») рынка. 

В рамках мероприятия также были затронуты вопросы, связанные с передачей (трансфером) лицензий. Отраслевые эксперты подчеркнули, что существующие механизмы могут вызывать определенные сложности на практике и в отдельных случаях оказывать дополнительное влияние на деятельность участников рынка. В ходе обсуждений была отмечена необходимость в будущем рассматривать данные вопросы на основе более гибких и эффективных подходов. 

Кроме того, была подчеркнута важность открытого и инклюзивного диалога между государственным и частным секторами. Участники предложили создать механизм регулярных консультаций с участием представителей бизнеса при разработке и обновлении нормативно-правовой базы. 

По итогам обсуждений в качестве следующего шага был сформирован предварительный план действий, предусматривающий проведение широких консультаций с уполномоченными государственными органами и участниками рынка на основе международного опыта, реального рыночного спроса и показателей городской мобильности в отношении действующих и планируемых квотных показателей.

В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 4489
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 2279
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 708
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 2072
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5474
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 1867
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2411
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 3392
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3200
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3773
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6795

ЭТО ВАЖНО

В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 4489
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 2279
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 708
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 2072
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5474
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 1867
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2411
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 3392
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3200
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
Трамп: Ложь! Я никогда не был на острове Эпштейна!
10:28 3773
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США
Азербайджанского ученого выпустили из-под ареста в США главное на этот час; все еще актуально
1 февраля 2026, 19:16 6795
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться