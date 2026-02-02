USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Регистрация на стипендиальную программу «Инновации и искусственный интеллект» продолжается

к вниманию молодежи
17:15 331

Стипендиальная программа, реализуемая в рамках совместного партнерства лидера инноваций Bakcell и Фонда молодежи Азербайджанской Республики, вызывает большой интерес среди молодежи. На программу, направленную на развитие инноваций, искусственного интеллекта и современных цифровых навыков, уже подали заявки более 800 молодых людей.

Отметим, что стипендиальная программа нацелена на укрепление инновационного потенциала молодежи и подготовку ее к профессиям будущего посредством практических тренингов и приобретения реальных навыков в сферах искусственного интеллекта, аналитики данных, программирования и UI/UX-дизайна. В целом инициатива внесет вклад в развитие 150 молодых людей и формирование нового поколения специалистов.

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, имеющие базовые знания в сфере IT, не упустите эту возможность. Подав заявку на стипендиальную программу через сайт http://youthfoundation.az/, вы сможете начать формировать свое будущее уже сегодня. Напоминаем, что крайний срок регистрации — 16 февраля.

От имени Bakcell поздравляем всю молодежь страны с Днем молодежи и с гордостью вносим вклад в их успешное будущее, формируемое инновациями и знаниями.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 369
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 741
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5768
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3881
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 1949
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 2998
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5656
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2342
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2913
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4226
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3714

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 369
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 741
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5768
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3881
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 1949
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 2998
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5656
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2342
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2913
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4226
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3714
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться