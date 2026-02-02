Служба спецсвязи на страже информационной безопасности

В Госслужбе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики состоялось совещание, посвященное итогам 2025 года и приоритетным задачам на предстоящий период.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, были обсуждены результаты работы госслужбы в сферах информ- и кибербезопасности, а также специальной и государственной связи. Начальник госслужбы генерал-лейтенант Ильгар Мусаев отметил, что за отчетный период реализованы меры по обеспечению защиты государственных информресурсов. В частности, в сети AzStateNet средствами защиты нового поколения было заблокировано до 450 миллионов вредоносных переходов.

Госслужба в 2025 году предоставила централизованную лицензию антивирусного программного обеспечения для 55 тыс. пользователей в 93 госорганах. В прошлом году с помощью этой системы было предотвращено 6 205 200 вредоносных активностей, это на 50,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. В этот период из обработанных 17 миллионов электронных писем более 5 миллионов были заблокированы как содержащие вредоносные элементы.

На совещании руководство госслужбы наметило задачи по дальнейшему укреплению инфраструктуры спецсвязи, развитию кадрового потенциала и расширению международного сотрудничества.