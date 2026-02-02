USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Новый эпизод в эпопее мошенницы Мирзоевой

Инара Рафикгызы
17:01 130

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу Самиры Мирзоевой, обвиняемой в мошенничестве, а именно в присвоении крупных сумм под видом оформления пенсий по инвалидности.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Гулиева потерпевшие предъявили гражданский иск на 100 тысяч манатов. Мирзоева иск не признала. По ходатайству сторон был допрошен супруг обвиняемой Расим Мирзоев. Он заявил, что служит в армии и узнал о произошедшем лишь после возбуждения дела.

Часть потерпевших утверждала, что Мирзоев был в курсе событий и деньги передавались его жене прямо при нем. По их словам, Самира Мирзоева уверяла, что ее муж — «подполковник, способный открыть любые двери». Обвиняемая эти заявления отвергла.

В качестве дополнительного свидетеля выступил бывший начальник Центрального медицинского архива Главного клинического госпиталя ВС Азербайджана и экс‑руководитель архива Минобороны, ныне находящийся под стражей Рухин Тагиев (его дело рассматривается в Бакинском военном суде). Он сообщил, что познакомился с Мирзоевой через сестру — потерпевшую Махиру Тагиеву: «Мне говорили, что Самира может решать вопросы, связанные с инвалидностью. Сестра и ее сын Ниджат скрыли от меня свои дела с ней: я узнал об этом позже. Я познакомил Ниджата с некоторыми потерпевшими, а он уже познакомил их с Самирой Мирзоевой. Мое уголовное дело не связано с ней, это отдельный процесс».

Судебное разбирательство продолжится 13 февраля. 

Ранее Мирзоева уже была признана виновной в мошенничестве на сумму более 700 тысяч манатов в отношении 13 потерпевших и приговорена к шести годам лишения свободы. В настоящее время суд рассматривает новый эпизод ее дела.

