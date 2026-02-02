USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Вторая групповая смертная казнь в Китае

17:08 1258

В Китае приведены в исполнение четыре смертных приговора, вынесенных участникам мафиозной семьи Бай, управлявшей сетью скам-центров в Мьянме, сообщило «Синьхуа».

К смертной казни их приговорили в ноябре 2025 года «за серию преступлений, включая умышленные убийства, мошенничество в сфере телекоммуникаций и незаконный оборот наркотиков». «Казнь была осуществлена судом города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) с санкции Верховного народного суда КНР», — говорится в распространенном агентством сообщении.

29 января китайские СМИ сообщили о казни 11 членов мафиозной семьи Мин, управлявшей сетью мошеннических скам-центров в Мьянме.

На протяжении многих лет семьи Бай, Мин и несколько других кланов контролировали приграничный город Лауккай в Мьянме, где они управляли казино, кварталами секс-индустрии и центрами кибермошенничества, передает Би-би-си. Семья Бай, у которой было даже собственное военизированное подразделение, создала 41 закрытый комплекс, в которых размещались мошеннические колл-центры и казино. Кроме того, по данным следствия, члены семьи Бай участвовали в производстве и продаже около 11 тонн метамфетамина. Преступная деятельность семьи Бай, как объявили на суде, привела к гибели шести граждан Китая, несколько человек получили ранения.

Среди казненных был Бай Инцан, которого «Синьхуа» называет главарем преступной группировки. Би-би-си в свою очередь пишет, что лидером семьи Бай был Бай Суочэн, которого судили вместе с остальными, но до исполнения приговора он не дожил, умерев от болезни.

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 394
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 764
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5791
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3895
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 1968
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3014
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5660
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2348
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2920
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4238
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3722

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 394
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 764
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5791
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3895
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 1968
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3014
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5660
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2348
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2920
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4238
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3722
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться