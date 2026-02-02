Вторая групповая смертная казнь в Китае

К смертной казни их приговорили в ноябре 2025 года «за серию преступлений, включая умышленные убийства, мошенничество в сфере телекоммуникаций и незаконный оборот наркотиков». «Казнь была осуществлена судом города Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай) с санкции Верховного народного суда КНР», — говорится в распространенном агентством сообщении.

29 января китайские СМИ сообщили о казни 11 членов мафиозной семьи Мин, управлявшей сетью мошеннических скам-центров в Мьянме.

На протяжении многих лет семьи Бай, Мин и несколько других кланов контролировали приграничный город Лауккай в Мьянме, где они управляли казино, кварталами секс-индустрии и центрами кибермошенничества, передает Би-би-си. Семья Бай, у которой было даже собственное военизированное подразделение, создала 41 закрытый комплекс, в которых размещались мошеннические колл-центры и казино. Кроме того, по данным следствия, члены семьи Бай участвовали в производстве и продаже около 11 тонн метамфетамина. Преступная деятельность семьи Бай, как объявили на суде, привела к гибели шести граждан Китая, несколько человек получили ранения.

Среди казненных был Бай Инцан, которого «Синьхуа» называет главарем преступной группировки. Би-би-си в свою очередь пишет, что лидером семьи Бай был Бай Суочэн, которого судили вместе с остальными, но до исполнения приговора он не дожил, умерев от болезни.