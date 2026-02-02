USD 1.7000
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Армения продолжит закупки вооружений у Индии

17:15 551

Армения готова продолжить военно-техническое сотрудничество с Индией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что вопрос обсуждался на встрече министра обороны Сурена Папикяна с начальником Штаба обороны ВС Индии генералом Анилом Чауханом в Ереване.

Папикян высоко оценил текущий уровень сотрудничества в сфере обороны. Генерал Чаухан также выразил готовность продолжать совместную работу по действующим направлениям, а также инициировать новые проекты.

В последние годы Ереван и Нью-Дели заключили оружейные контракты на $1,5 млрд. Индия поставляет РСЗО, ствольную артиллерию, средства ПВО и т.д.

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 397
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 765
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5794
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3896
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 1969
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3015
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5660
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2349
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2920
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4238
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3722

