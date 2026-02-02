Армения продолжит закупки вооружений у Индии

Армения готова продолжить военно-техническое сотрудничество с Индией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Отмечается, что вопрос обсуждался на встрече министра обороны Сурена Папикяна с начальником Штаба обороны ВС Индии генералом Анилом Чауханом в Ереване.

Папикян высоко оценил текущий уровень сотрудничества в сфере обороны. Генерал Чаухан также выразил готовность продолжать совместную работу по действующим направлениям, а также инициировать новые проекты.

В последние годы Ереван и Нью-Дели заключили оружейные контракты на $1,5 млрд. Индия поставляет РСЗО, ствольную артиллерию, средства ПВО и т.д.