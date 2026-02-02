Во Франции призвали Иран пойти на уступки

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал руководство Ирана пойти навстречу предложениям США и пойти на уступки с целью снижения напряженности. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита в Университет Тулузы в эфире телеканала BFMTV.

«США подготовились к удару по Ирану. Они предложили Ирану переговоры, и тот должен использовать эту возможность, согласиться на большие уступки и на радикальное изменение позиции», – подчеркнул министр.

26 января президент США Дональд Трамп заявил о движении «огромной армады» к Ирану и выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной» сделки, подразумевающей полный отказ от ядерного оружия. Он напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике в рамках операции «Полуночный молот», и предупредил, что «следующая атака будет еще хуже», призвав «не дать этому случиться».

2 февраля агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран и Вашингтон могут возобновить переговоры по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы уже в ближайшие дни. По информации источника, точные время и место консультаций еще не определены, однако велика вероятность участия главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.