USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Новость дня
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Во Франции призвали Иран пойти на уступки

17:16 473

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал руководство Ирана пойти навстречу предложениям США и пойти на уступки с целью снижения напряженности. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита в Университет Тулузы в эфире телеканала BFMTV.

«США подготовились к удару по Ирану. Они предложили Ирану переговоры, и тот должен использовать эту возможность, согласиться на большие уступки и на радикальное изменение позиции», – подчеркнул министр.

26 января президент США Дональд Трамп заявил о движении «огромной армады» к Ирану и выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров для заключения «справедливой и равноправной» сделки, подразумевающей полный отказ от ядерного оружия. Он напомнил, что в июне прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике в рамках операции «Полуночный молот», и предупредил, что «следующая атака будет еще хуже», призвав «не дать этому случиться».

2 февраля агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран и Вашингтон могут возобновить переговоры по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы уже в ближайшие дни. По информации источника, точные время и место консультаций еще не определены, однако велика вероятность участия главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 388
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 759
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5786
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3890
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 1965
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3010
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5659
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2347
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2918
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4236
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3720

ЭТО ВАЖНО

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 388
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 759
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5786
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3890
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ фото
16:32 1965
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3010
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5659
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2347
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2918
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4236
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3720
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться