Сирийские силовики вошли в Хасаку

В рамках соглашения, подписанного 30 января между правительством Сирии и «Сирийскими демократическими силами» (SDF), силы Министерства внутренних дел вошли в центр города Хасака.

По сообщению официального информагентства SANA, колонна из восьми бронетранспортеров МВД, многочисленных пикапов и машин скорой помощи начала движение к центру города.

По соглашению, достигнутому между сирийским правительством и SDF, органы безопасности и госучреждения в городе Хасака и районе Камышлы будут переданы сирийскому правительству.

В рамках реализации соглашения вчера регион посетила делегация Сил внутренней безопасности Алеппо. На встрече обсуждались вопросы подготовки к выводу SDF и интеграции города. С той же целью делегация также посетила Хасаку и Камышлы.