Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал
Трамп ответил на угрозы Хаменеи. А Иран подал сигнал

Сирийские силовики вошли в Хасаку

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
17:17 785

В рамках соглашения, подписанного 30 января между правительством Сирии и «Сирийскими демократическими силами» (SDF), силы Министерства внутренних дел вошли в центр города Хасака.

По сообщению официального информагентства SANA, колонна из восьми бронетранспортеров МВД, многочисленных пикапов и машин скорой помощи начала движение к центру города.

По соглашению, достигнутому между сирийским правительством и SDF, органы безопасности и госучреждения в городе Хасака и районе Камышлы будут переданы сирийскому правительству.

В рамках реализации соглашения вчера регион посетила делегация Сил внутренней безопасности Алеппо. На встрече обсуждались вопросы подготовки к выводу SDF и интеграции города. С той же целью делегация также посетила Хасаку и Камышлы.

Сабина Алиева о сильных молодых людях
Сабина Алиева о сильных молодых людях
18:24 398
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
Доходное место: в каких отраслях в Азербайджане высокие зарплаты
18:14 766
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана
В Милли Меджлисе опровергли опасения о беженцах из Ирана ОБНОВЛЕНО 16:43
16:43 5794
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде
Подробности зверской расправы над подростками в Джалилабаде обновлено 16:17
16:17 3896
Ильхам Алиев в ОАЭ
Ильхам Алиев в ОАЭ добавлено видео; фото
18:52 1969
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога
Аренда без договора: как в Азербайджане будут выявлять неуплату налога мнение эксперта
15:12 3015
Кто взрывает Иран?
Кто взрывает Иран? выкладка аналитика-ираниста Михаила Крутихина; Все еще актуально
1 февраля 2026, 20:20 5660
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства
ИГИЛ обстрелял самолет турецкого производства видео
14:30 2350
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
«Никаких сомнений быть не должно»: Медведев о ядерном ударе России
13:58 2920
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
Убийцу 104 турецких военных хотят сделать замминистра
13:45 4238
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
В парламенте поднят вопрос массовых сокращений
12:53 3722

