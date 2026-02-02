Взрыв в Гяндже

В Объединенной больнице города Гянджи сообщили haqqin.az, что в связи со взрывом два человека госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи больницы.

Пострадавшие с различными ожогами получили необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их лечение продолжается. Состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.