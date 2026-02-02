Взрыв в Гяндже

В Объединенной больнице города Гянджи сообщили haqqin.az, что в связи со взрывом два человека госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи больницы.
Пострадавшие с различными ожогами получили необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их лечение продолжается. Состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.
* * * 17:23
В одном из частных домов в Гяндже произошел взрыв во время ремонта канализационной линии. В результате инцидента пострадали три человека.
По предварительным данным, при рытье канализационного колодца была повреждена газовая линия, что и привело к взрыву. Пострадавшие были госпитализированы.
На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб. По факту происшествия проводится расследование.