Открытие XI Форума азербайджанской молодежи

Сначала министр молодежи и спорта Фарид Гаибов зачитал обращение президента Азербайджанской Республики по случаю Дня азербайджанской молодежи. В рамках мероприятия был показан видеоролик, посвященный проводимой в стране молодежной политике. Затем в соответствии с распоряжением «О предоставлении президентских премий для молодежи на 2026 год», подписанным главой государства 30 января, представителям молодежи были вручены президентские премии. Премии вручили заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Юсуф Мамедалиев, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов.

2 февраля состоялась церемония открытия XI Форума азербайджанской молодежи, организованного Министерством молодежи и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

В своем выступлении министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о работе, проделанной для содействия занятости молодежи. Он отметил, что реализуемая министерством программа профессионального обучения внесла значительный вклад в повышение уровня готовности молодежи к трудовой деятельности, развитие новаторского мышления и практических навыков, а также формирование квалифицированного кадрового потенциала в различных секторах экономики.

Заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов обратил внимание на то, что основы молодежной политики напрямую связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева. Он отметил, что благодаря вниманию и заботе, проявленным к молодежи со стороны общенационального лидера, сформировалась прочная правовая основа молодежной политики, и в этой области были приняты важные указы и распоряжения. Эти документы дали мощный импульс развитию молодежи и сыграли важную роль в ее превращении в активных членов общества.

Фирудин Гурбанов добавил, что в настоящее время эта политика успешно продолжается и развивается под руководством президента Ильхама Алиева. Целенаправленная политика главы государства превратилась для молодежи в четкую дорожную карту. Именно благодаря этой успешной политике была восстановлена территориальная целостность страны. Доблесть нашей молодежи, определившая ход этого исторического процесса, всегда особо отмечается и ей придается высокая ценность.

Затронув вопрос о заботе государства об образовании молодежи за рубежом, заместитель министра отметил, что в рамках реализации стратегии превращения черного золота в человеческий капитал организовано вовлечение молодежи в передовые зарубежные образовательные программы. В результате реализации «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015 годы», а также «Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы», осуществляемой на основании распоряжений президента Ильхама Алиева, более 5000 молодых азербайджанцев успешно поступили в престижные университеты по всему миру.

В свою очередь, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов отметил, что культура играет ведущую роль в формировании мировоззрения молодежи, и этот фактор также влияет на сущность молодежной политики. Заместитель министра заявил, что Концепция культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура – 2040», утвержденная распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 января 2026 года, направлена на создание современной культурной модели, основанной на национальной идентичности Азербайджана, одновременно открытой для глобальных вызовов. Главная цель здесь – формирование культуры не только как охраняемой ценности, но и как развивающейся, живой системы, влияющей на все сферы общества.

Форум продолжил работу дискуссиями, в ходе которых было отмечено, что 3 февраля в Конгресс-центре в Ханкенди пройдут сессия «Год градостроительства и архитектуры» и воркшоп на тему «Потенциал молодежи – во имя национального развития».

Напомним, первый Форум азербайджанской молодежи был проведен по инициативе и при участии общенационального лидера Гейдара Алиева 2 февраля 1996 года, заложив начало традиции проведения форумов азербайджанской молодежи.